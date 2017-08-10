金郡房價一年猛漲$10萬 表爾威同比上升41%

（本報訊）西雅圖房地產市場在一片火熱景象中再度令人大跌眼鏡，金郡房價首度在1年內瘋長10萬美元，令許多有購房需求的民眾不禁畏懼。

西北多元上市服務（NWMLS）日前公佈最新數據，稱金郡7月房屋成交價格中位數為65.8萬美元，較一年前上漲$10.3萬。而中等價位房屋首付款較1年前更是多出2萬美元，對於首次購房的民眾來講，無疑增加了巨大負擔。同時，決定以舊房換置新住所的民眾也面臨挑戰，7月份本地售出房屋中有1/3價格高達百萬。

此外，在過去兩年中，本地區房屋雖也漲幅驚人，但均在6月份達到頂峰後，於夏秋兩季開始房價略有下滑趨勢，而這種狀況並未在今年出現。

在金郡範圍內，尤屬表爾威市（Bellevue）房價漲幅最為驚人。相較於去年同期，該地房屋售價中位數漲幅達到41%，中位價為230萬美元，令人咂舌。其他房價同比漲幅超過20%的地區還包括：西西雅圖、Sodo及碧近山（Beacon Hill）地區、西雅圖中心就國會山（Capitol Hill）地區、岸線市（Shoreline）、東表爾威及雷德蒙德市（Redmond）。

縱觀其他各郡在7月份房屋成交價格，斯諾霍米甚郡（Snohomish County）中位數為45.3萬美元，皮爾斯郡（Pierce County）為31.2萬美元，基沙普郡（Kitsap County）為32.2萬美元。