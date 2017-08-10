8月21日賞日全食 華州民眾何處觀景？

（本報訊）本月21日，西北地區民眾將迎來罕見的日全食景象。許多華州居民決定驅車前往俄州（Oregon）欣賞最完整的日全食。

本州雖無法欣賞100%的日全食景象，但當日日食完整程度也可達到92%，所以本州居民在家也可欣賞到罕見奇景。若居民錯過此次觀賞機會，則80年內無緣再見，下次日全食將出現在2099年。

根據預測，此次日食將在21日上午10:20達到頂峰，太陽將幾乎被月亮完全遮住，民眾需在太陽東南方向進行觀賞。例如華盛頓湖（Lake Washington）東側及普吉特灣（Puget Sound）東側公園等。

相關部門提醒民眾觀賞日食需注意安全，應佩戴ISO認證專用觀賞眼鏡，以避免視力受損。

本地將舉辦日食觀賞活動的地點為：1. 岸線市圖書館（Shoreline Library）；2. 北門圖書館（Northgate Library）；3. 格林伍德公園（Greenwood Park）；4. 雷德蒙德圖書館（Redmond Library）；5. 布萊恩特鄰里運動場（Bryant Neighborhood Playground）；6. 太平洋科學中心（Pacific Science Center）；7.西雅圖中心圖書館（Seattle Central Library）；8. 高點公共圖書館（High Point Public Library）；9. 南方公園社區中心（South Park Community Center）；10. 航天博物館（The Museum of Flight）；11. 得梅因圖書館（Des Moines Library）；12. 皮爾斯學院科學圓頂（Pierce College Science Dome）。