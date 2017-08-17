在Muckleshoot賭場的一天

朋友Amos，Dhairya和我一直在計劃去奧本市（Auburn）的Muckleshoot賭場，看看他們新的VRcade，這是Muckleshoot賭場和合作夥伴VR Studios提供的全美第一家供無線虛擬現實遊戲給客人，只能在賭場內的Club Galaxy體驗VRcade。玩家可以擊敗時間殭屍、在Planktos進行一次冒險探索、或發現自己身在Barking Irons的西式射擊或無人機風暴的中心。

我們拿著西華報每月$10美元的Match Play優惠券，準備藉此找些樂趣，說不定能賺點小錢。我很高興在賭場看到用$1就可以玩的21點和輪盤賭遊戲，因為我不知道除了在這裡，我還能去哪裡找到只要$1，就可以玩的賭場遊戲。

當然， 一趟賭場之旅若是賭場沒有開設讓客人豪吃的自助餐，就不能算是個盡善盡美的賭場。對於非吸煙者，請務必尋找第二號入口，因為這是賭場指定的非吸煙入口。自上次我去禁煙區後，該處已大大擴增。我數了數現在在非吸煙區， 有多於35張的桌面遊戲和1,000台的老虎機（slot machines）。

星期日賭場內的Spicy Bay自助早午餐提供的食物品類繁多，價格僅$19美元，尤其亞洲美食更是琳瑯滿目。Amos想吃海鮮，但是不想動手用力把蟹肉從外殼裡拿出來，所以決定吃蛤蜊。最後，他吃掉三大盤的蛤蜊並說：「蛤蜊真好吃！」，吃了這麼多居然還只是輕描淡寫的說了這句話。我也吃了很多，並享受了一個美味的荔枝杏仁布丁，結束了我們今天大快朵頤的自助大餐。我們吃得很飽，準備進入我們的虛擬現實（Virtual Reality）的遊戲區內了！

VR是一個受歡迎的增闢區，但感覺設備有點不夠多。當我們進去時沒人在玩VRcade，我們似乎是全天唯一的三位客人。我們可以從五場比賽中選出要玩的遊戲，但VR遊戲一次只能有兩名玩家。不幸的是，在整個遊戲中我們被迫呆在小盒子的網格中。

沒有單一的遊戲提供給其他的人，整個時間我有被受困的感覺。如果VR區域可以擴展到讓單一的玩家也能全面與多個玩家一起進行射擊遊戲，我肯定會有一些驚人的發展潛力。我對賭場的建議是VRCade應該為幾個小時而需要改變步伐的賭客提供免費。甚至以健身的觀點，讓玩家們的屁股暫時離開長時間坐著的椅子，去做點別的事情。

我知道賭場寧願讓玩家盡可能長時間地坐在椅子上，把錢傾囊在賭桌或機器上，但賭場需要有新的營銷理念。否則，玩家必需決定是要在VR遊戲區花5美元玩上3分鐘，還是回到賭博區繼續奮戰！

當我們到桌面遊戲區時， 花$1美元玩21點的桌子已經客滿了，我們不得不等著輪班，因此只好藉著去玩花$1美元的賭輪盤遊戲消磨等待玩21點的時間。我通常不去玩輪盤（Roulette）賭，因為贏得的錢要被賭場抽掉5%，是很不划算的。

終於，一名玩家離開了21點的桌子，Amos就佔坐了此位。我認為這是賭場想出的一個非常好的點子，保持經銷商在緩慢的時間被佔領。然後我意識到花$1美元21點遊戲，玩家也沒有什麼賺頭。我後來把這個結論告訴Amos，但他並不在乎，仍覺得花$1美金能玩21點的遊戲很有娛樂價值。

我很高興Muckleshoot獨一無二的娛樂設施。我記得在Indian賭場的日子，從賭場回來後所有的衣服都沾滿了煙味。我迫不及待地想知道下一次我再去時，Muckleshoot賭場會有些什麼其它的變化。