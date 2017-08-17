墨爾本7連冠 全球最宜居城市

英國經濟學人雜誌關係機構經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）發佈了2017年全球最宜居城市排行榜（Liveability Index 2017）。澳洲城市墨爾本連續第7年蟬聯冠軍。奧地利首都維也納以97.4分名列第2，加拿大溫哥華則以97.3分位居第3，兩座城市的排名都與2016年相同。

儘管排名前段的城市與去年相比幾乎沒有改變，中間卻有一些重大改變。

冰島首都雷克雅維克獲得89.9分，進步13個名次，從第50名升至第37名；荷蘭首都阿姆斯特丹也因近幾年來犯罪率下滑，以94.0分前進至第18名。

英國曼徹斯特（Manchester）和瑞典首都斯德哥爾摩的排名則因備受矚目的恐怖攻擊而下滑；曼徹斯特從第43名滑落到第51名，斯德哥爾摩以92.1分退步到第26名。

不出所料，飽受戰火、貧窮和政治動盪荼毒的城市，在這項排行榜中吊車尾。

敘利亞首都大馬士革以30.2分墊底，奈及利亞的拉哥斯（Lagos）和利比亞首都的黎波里則以36.0和36.6分，排在大馬士革之前。

亞洲方面，日本東京、大阪分別排第1、第2位，新加坡排第3位，香港首次跌出亞洲前三。總體排行方面，香港比去年跌落2名至45，新加坡則躥升11位至35，排名首次超越香港。

經濟學人智庫的本項調查涵蓋全球140個城市，進行評分時，主要依據5個版塊共30個影響因素，包括基礎設施、文化和環境、教育、基建、醫療衛生及穩定性等。