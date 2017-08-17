想去白金漢宮嗎？不難！

靜雯博客

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想像一下穿過英國白金漢宮（Buckingham Palace），從專門給大使晋見女皇的入口（Ambassadors’ entrance）進入皇宮後，站在鋪著紅地毯的大樓梯上，欣賞著伊麗莎白女王展示收到的禮物，這簡直是超出了我的想像，可是在幾天前我居然就在那裡，甚至在皇后花園裡吃了頓晚餐。 讀者可能認為我是用了一些關係進入了宮殿，或許是我用了記者證。行前白金漢宮甚至不在我要去的行程列表上，但意外和運氣，我在正確的時間去了正確的地方。不要羨慕我，你也同樣的是不需要女皇的許可就能參觀宮殿，當決定前往英國時，只需要做一點事前的規劃就行了。

為什麼白金漢宮開放給遊人

參觀英國皇室是遊客們希望一覽的一些最受歡迎的旅遊景點。由於某些個愚蠢的認知，我早先認為白金漢宮是皇后官方的倫敦住所，是包括女王和450名工作人員在內的皇室，儘管我曾兩度前往英國。

第一次是1998年參團旅遊，導遊帶我們去皇宮前看警衛換班的儀式。擠滿的人群使我幾乎看不到遠方著紅色制服的衛士。花了幾個小時的等待，當時還認為是件有趣的事，現回想起來真是浪費時間。

導遊沒提宮殿可以自由參觀，這是參團的缺點。任何令人興奮的地方都需要更多的錢、時間和額外的工作， 包括入場費和超過幾個小時的參觀，旅行團不太可能與團友分享這些信息。或者他們誤導團友，要帶你們另外去看些最好的景點。

女王在1993年向公眾宣佈開放白金漢宮，目的是籌集資金，以彌補溫莎宮早期火災的損壞，旅遊門票在頭3年內立刻售罄。

在倫敦

丈夫在泰晤士河（The River Thames）周圍預訂了一家酒店。我想看看在泰晤士河旁邊的議會和莎士比亞地球劇院（the Globe Shakespeare Theater）。這條河道的兩岸包括眾人、歷史、建築和文化都讓遊人留下了難忘的散步時光。

我早先不知道下榻的旅館靠近宮殿，大約只有1.5英里。當出租車司機載我們進倫敦時，他說：「那是白金漢宮」。他以為我們從沒見過。我注意到的是宮殿的外觀不似往昔，那時我們從來沒有想到會進宮殿裡一遊。

8月13日下午，我們向門衛詢問有關百老匯戲劇的訊息。他順口提到他幫另一位客人買進入白金漢宮的門票。我們問他能不能也幫我們買，看來遊覽王宮比看戲劇更吸引人。

我們在網上預訂了第二天的門票，可以在特定時段預訂，成人的票價是$23英磅，殘疾者和17歲以下的孩子是$13英磅。

星期天上午10:30我們到達門口，離入場提前1 5分鐘。經過不長時間的等待就進入，當天參觀的遊人不到100人，一切過程組織有序且運行有效。經過安檢，我們在上午10:50進入宮殿內的一個音頻指南區，遊人可以選擇15種不同的語言，包括中文、日文和韓文。

王宮

當我們走進入口處時，我告訴自己「這是真實的狀況」。這個入口是和所有國家大使進入皇宮時使用的同一個出入口。我們很激動開心，同時感到驚訝。因為像我這樣的一個普通人，居然也可以享有和女王陛下常常進出的同一個房間，這個房間是各國元首、受封的騎士和重要人士覲見女王的地方，同時在她的御花園每年舉辦3次接待這些貴客的活動。

順便提一下，每年夏季和初秋，女王夫婦都要離開白金漢宮去蘇格蘭（Scotland）和溫莎宮（Windsor Palace）。女王離開後，白金漢宮打開大門供公眾參觀。兩年前我們去過溫莎宮，這是另一個很棒的地方。

維多利亞女王和阿爾伯特王子（Queen Victoria and Prince Albert）在1840年結婚後搬到了白金漢宮，他們在改造宮殿具有國家功能和活動方面，發揮了重要的作用。

在溫莎和白金漢之間，如果讀者沒有共遊的時間，在二者間我會推薦白金漢宮。因為白金漢宮為公眾提供更多的信息。在宮裡為遊客設有16個不同參觀的房間，從氣派的國事房間和宏大的國宴廳，到較小的為遊客提供的小餐廳；從舞廳到音樂室，藝術畫廊和供晋見女王陛下紅地毯鋪的大樓梯。

隨著揭開每個房間壯觀的美景，每件家具都是藝術品。包括來自歐洲各種尺寸的大理石雕塑、350座鐘、枝形吊燈、繪畫和從中國和日本來的不同大小的花瓶藝術品，收藏量之多讓人眩目不暇，傾其所能吸納的寶藏之多更令人嘆為觀止，我甚至連一半都無法消化看盡。

即使在每塊牆上的鏡子，裝飾和雕刻也是不同，揭示了設計師在每一寸空間的力求關懷、細心工作、用心靈和創造力，追求完美無疵。當我坐下來在其中一間房間休息時，我可以想像王室家庭的肖像、女王和王室貴族們，隆重著準備參禮查理王子和戴安娜王妃（Prince Charles and Princess Diana）婚禮的揭幕。

保安員 保安員

在宮內守衛人員多樣化膚色各異，包括幾位穆斯林（Muslim）婦女穿著她們的hajib，錫克教徒們（Sikhs）穿著Turban。在政府工作的職位上，王室公開歡迎穆斯林人士。這種多元化絕對不會出現在川普的白宮人事裡，英國在多元化方面領先於美國。

在宮內工作的資格是什麼？據其中一位工作人員表示，不需要大學文憑。其中條件之一，必需有興趣和人交談、喜歡歷史文物。也有移民作為守衛工作。其中一些來自美國和澳大利亞。

比較歐洲宮殿

我很幸運，我過去的旅程不僅是英國的宮殿，還包括了許多奧地利、俄羅斯、法國、德國的王宮。他們令人印象深刻，都是每個國家文化和時代歷史的的反思。

座落在義大利的擁有世界最大的天主教堂和館藏驚人的梵蒂岡（Vatican）及現在是威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate Middleton）的居所，同時也是已逝王妃戴安娜的故居的肯辛頓宮（Kensington Palace）同樣為遊人必選的參觀宮殿。

然而最奢華的宮殿屬於俄羅斯人的聖彼得堡（St. Petersburg）。這是什麼意思呢？因為若不是政府對人民進行徵稅，是難以建立如此奇妙的宮殿群。人們在這些時代遭受了多少苦難！

參觀英國宮殿對我而言是十分個人的事，我被200多年歷史的宮殿迷住，像呼吸著童話故事。作為前英國殖民地香港前居民的我，電視上白金漢宮那個由白色石頭和金色和黑色圍欄組成的權力符號形象，在我心中總是很熟悉，除了無法超越那些柵欄外的想像。現在我居然能置身在實際的白宮裡，突然間似乎是超越現實的油然之感。

在參觀宮殿結束時， 一位女士說：「這是我的夢想」。嗯！這不是我的夢想，因為在前一天早上，我還沒有任何先入為主的念頭，我將前往白金漢宮，在那裡呆了不可思議的3個小時，包括在花園裡吃午餐，在這個花園裡女皇陛下主持了數千人的招待會。

我以前的香港同學住在倫敦，說我很幸運，因為白金漢宮僅在7月最後一個星期至10月1日之間開放。如果計劃訪問倫敦，請選擇一年中的那個時間，以便白金漢宮可以成為您旅行的一部份，確實是很值得的。