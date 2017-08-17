觀測日全蝕要注意眼睛

等了99年美日全蝕快來了。美國8月21日將上演日全蝕奇景，讓天文迷超興奮。但只在從俄勒岡州到南卡羅來納州一帶才看得見全蝕，範圍寬113公里、長4,800公里。而美國其他地方僅能看見日偏蝕，加拿大和南美上半部也能瞧見日蝕，而西雅圖可以看到近92%的日蝕。 古人稱日蝕為「天狗吃日」，可見日蝕是個有趣的天文現象，有機會的話，任誰都會想好好觀察一番。然而大家容易忽略的是，眼睛直接正對著太陽觀看會損傷眼睛，甚至造成眼睛失明。

一定要護眼

這場99年來難得一見的天文奇觀讓眼科醫生很頭大，疾呼一定要戴日蝕眼鏡，否則將對靈魂之窗造成傷害。美聯社報導，眼科醫生表示，直視太陽會對眼睛造成損害，即使是極小部份的太陽也會構成傷害。

田納西州納希維爾范德比眼科醫院負責人史登柏格（Paul Sternberg）表示：「我們有機會目睹一場很棒的自然現象，只要做好簡單保護，就能好好享受奇景。但如果沒有保護措施，你下半輩子將為此付出代價。」加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）視光學退休教授羅夫 · 周（Ralph Chou）表示：「遺憾的是，提到觀賞日蝕的安全，月亮覆蓋住99.9%的太陽代表0.1%未被覆蓋，而這就會造成危害。」

人的眼睛有個水晶體的構造，具有像放大鏡一般的聚焦、放大效果。光線通過眼睛，太陽的熱能透過水晶體聚焦在眼底的視網膜上，要是熱能過大，眼睛就會感覺刺眼，眼前一片昏天暗地，需要一段時間才能恢復正常。如果刺激太久、太強烈，視網膜就會因此灼傷，造成永久性的傷害視力。太陽的光線蘊含巨大能量，即使只是短短的直視片刻，對脆弱的眼睛來說，都是很大的危害。

所以眼睛直視太陽，實際上就是在燒灼眼球內對光敏感的脆弱組織視網膜。太陽輻射會殺死這些細胞。直視太陽數秒就足以讓視網膜曬傷，而且這不像皮膚，你感受不到，但卻會造成暫時或永久性傷害。

日本醫生日前也特別警告指出，絕對不要肉眼看日蝕，使用太陽眼鏡或墊板也有造成日蝕網膜症的危險，使用錯誤的方式看日蝕，強烈的太陽光會灼傷網膜，造成視力低下，在網膜上出現和放大鏡造成紙張燃燒相同的現象。

報導指出，海外迄今已有不少有關觀測日蝕後「視力大幅低下」和「殘像留在視界」等症狀，特別是小孩子眼睛的光透過率高，特別需要加以注意。

如何護眼

除了月亮完全覆蓋太陽的約2分鐘之外，沒戴日蝕眼鏡或獲認證的濾鏡就別賞景。這是唯一能在未做保護的情況下安全看奇景的時候，接著就得把眼鏡戴回去。

在觀測時也需要注意，千萬不要直接目視太陽，需使用保護措施如專用於目視太陽觀測的濾光片或使用日食眼鏡，但觀測60秒需休息30秒以上，再繼續觀測較為安全。

祝各位觀賞日蝕愉快！