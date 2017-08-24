中國內地遊客境外購買力成世界第一

（本報訊）近年來，日益加深的全球化以及移動互聯網、共享經濟等技術革新和模式創新促使國際旅遊發展再掀高潮。

上月發佈的《從出入境旅遊看中國全球化發展》報告指出，全球旅遊業總收入和全球旅遊業就業崗位近兩年雙雙佔全球GDP總量和全球工作崗位總量的10%。全球旅遊外匯收入增速更是連續六年跑贏世界經濟增速，旅遊業是推動世界經濟發展的隱形支柱產業。

中國遊客因人口基數大、消費力強，深受世界各地歡迎。2016年，中國大陸遊客佔比全球已登記遊客人數近10%，穩坐世界旅遊大國位置。

除人數規模外，即使在世界經濟較為低迷的形勢下，中國大陸出境旅遊的海外消費總額也實現連續12年保持兩位數增長。

該報告指出，隨着國民經濟的增長和居民生活水平的提升，中國遊客在旅遊目的地選擇上更趨國際化，中國遊客也因人口基數大、消費力強而為世界各國歡迎。2015年，中國大陸出境遊客為1.28億人次，近乎於日本總人口數， 同比增長9.4%，較2005年增長312.9%。

雖然2015年增長幅度與2009-2014年間20%左右的增長幅度相比有明顯放緩，但就總體而言，中國大陸出境旅遊市場仍保持增長態勢。

根據UNWTO數據，2015年全球已登記國際旅客人數達11.9億人次，中國大陸旅客佔比超過10%，穩坐世界旅遊大國位置。

中國對世界旅遊經濟的拉動作用不僅體現在出遊人數規模的擴大上，更體現在境外旅遊消費的快速增長上。2016年，中國大陸遊客境外消費總額佔全球旅遊總消費額的20.9%，排名世界第一。2015年中國大陸地區遊客境外人均消費達893美元。

根據中國商務部統計，在海外人均消費構成中，約有一半來源於購物。龐大的中國遊客在推動世界旅遊業增長的同時，也成為拉動旅遊目的國經濟的重要力量。

根據報告，1990年新興經濟體國際遊客到達數量僅為1.36億人次， 佔全球國際遊客到達總量的31.26%，而到2015年，這一數量已達到5.33億人次，佔全球國際遊客到達總量的比例提高至44.94%。從國際遊客到達的區域分佈情況來看，歐洲地區佔比最大，亞太地區位列其次，美洲地區排名第三。