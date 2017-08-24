全美大日蝕百萬人圍觀 漲潮致衝破漁網 30萬條三文魚逃脫待捕

（本報訊） 美國本土近百年一遇的「美國大日蝕」（The Great American Eclipse）天文奇觀於21日在14個州出現，從西岸到東岸吸引了數以百萬計的人仰望天際。

這是美國本土自1979年年以來首次出現日全蝕，但卻是自1776年美國建國以來，第一個僅在美國境內掠過而不掠過其他國家的日全蝕，也是99年來首次掠過美國全境的日全蝕，上一次從美國西岸到東岸都可見到的日全蝕發生在1918年。

這個大日蝕最先於太平洋時間21日10時15分在美國西北部俄勒岡州出現，直至美東時間下午2時49分在南卡羅萊納州查爾斯頓結束，全程跨過約14個州，形成一條寬度113公里，長4,000公里的「日全蝕帶」。在這個「日全蝕帶」內的任何地點，都可看到持續2至3分鐘的日全蝕景觀。

這條「日全蝕帶」的居民約有1,200萬人，另有數百萬天文愛好者湧到這些地區來，爭睹這個罕見天文現象。

一名住在俄勒岡州迪波灣的57歲魚販說：「太美妙了，我希望能夠重來一次。但我應該不會再看到這樣的景象了。我很高興自己今天請了一天假，才能有這樣的體驗。」

由於本月21日的日全蝕導致海水漲潮，聖胡安群島（San Juans）中的Cypress小島上，一養魚場漁網被海水衝破，導致30萬餘條三文魚逃脫。

目前，華州漁業與野生動物部（Department of Fish and Wildlife）敦促群眾盡可能的多捕撈三文魚，不限大小及數量。據知，每條三文魚約重10磅，沒有人知道逃脫的三文魚的實際數量。華州漁業與野生動物部相關部門關員Ron Warren指，當時網裡的魚約有300萬磅。