墨瑞不忿夏洛茨維爾事件　呼籲拆除南方聯盟紀念碑及列寧雕像

（本報訊）在佛吉尼亞夏洛茨維爾小鎮（Charlottesville, Virginia）發生暴力抗議活動後，西雅圖市長墨瑞（Ed Murray）呼籲拆除本地帶有南方聯盟軍歷史標誌性的紀念物。

墨瑞在聲明中表示：「在過去的幾天裡，西雅圖居民對我們城市中存在的仇恨、種族主義和暴力的象徵表達了擔憂和沮喪。」因此呼籲拆除位於國會山（Capitol Hill）湖景墓園（Lake View Cemetery）的南方聯盟軍戰士紀念碑，以及位於弗雷蒙特（Fremont）的列寧雕像。他指出：「這不僅代表歷史上的不公正，它們（紀念碑和雕像）的存在也會給那些自己或其家庭成員受到這些暴行影響的人帶來痛苦。」

由於列寧雕像位於私有產業中，一份要求拆除南部邦聯紀念碑的請願書已徵集數千個簽名。墨瑞也表示市長辦公室已經聯繫了墓地經營者並表達對這座雕像的擔憂。由於受到爭議影響，湖景墓園於16日起關閉，並於21日重新開放。與此同時，貝靈漢市（Bellingham）皮克特橋（Pickett Bridge）的名稱標識也已被拆除。因為這座橋是以南北戰爭時期南方聯盟軍上尉George E. Pickett 命名的。

貝靈漢市長凱利·林維爾（Kelli Linville）表示，該市致力於為所有人爭取公民權利。她稱：「貝靈漢不能容忍仇恨言論、白人至上主義或新納粹主義運動」。她同時提出，貝靈漢市議會已經要求政府在歷史保護委員會的幫助下，考慮重新命名皮克特橋。