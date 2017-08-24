剛過去的八月二十一日在美國上空出現了三十八年後又一次的天文界盛事「日蝕」。由西岸至東岸日全蝕軌道所經過的天空，都成為市民免費觀賞自然奇景的大螢幕，令觀賞者歎為觀止。天文學研究者各自把握機會，記錄珍貴的一分一秒，為後人做上一個更科學更完美的更新記錄版本。

感謝天文科學的研發，解開了大眾對日蝕的疑惑與迷信。古時候日蝕總被視為不祥之兆，天狗食日極為邪惡；上至君皇下至平民都會走避躲藏，那會像今日美國川普總統全家與他的群臣高調公開觀賞，全國各地數百萬人更預早為追賞日蝕而計劃歡狂。

感恩這次在美國本土上空出現的日全蝕，它真的為全國人民帶來歡樂，最低限度在事前與事後都沒有聴到不愉快事件發生，沒有恐佈襲擊，沒有人在今次觀賞後變成瞎子，連川普這位別具一格的總統也沒有在社交平台上漫罵日蝕。日蝕沒有政治意識，祗見大家快樂地抓緊機會多看一眼，將自己認為最美好的一刻永留在腦海內。

經過今次的日全蝕天文現象，美國股票市場也沒有在開市時如傳統迷信所述會大跌。反而日全蝕興旺了美國多處的經濟與旅遊。光是大家爭相搶購觀日蝕眼鏡，搶訂旅館就是好例子了。

日蝕同時也給市民上了實地一課，重溫地球、月球與太陽的三角關係；七年後的二Ｏ二四年是日全蝕再度來臨美國的年份，軌道雖不一樣，但肯定會給大家帶來另一份不一樣的新體驗。