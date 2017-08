靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 因推崇進步理念在14歲時遭塔利班槍擊險些喪命、諾貝爾獎最年輕的獲獎者,巴基斯坦少女Malala Yousafzai將前往英國牛津大學就學。巧合的是,我在兩週前在牛津,參觀了世界上這所最好的大學。 據報告, … [繼續閱讀……] about 追逐牛津夢:中國人和哈利波特