追逐牛津夢：中國人和哈利波特

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

因推崇進步理念在14歲時遭塔利班槍擊險些喪命、諾貝爾獎最年輕的獲獎者，巴基斯坦少女Malala Yousafzai將前往英國牛津大學就學。巧合的是，我在兩週前在牛津，參觀了世界上這所最好的大學。 據報告， 世界排名第一的大學有時是哈佛和斯坦福（Harvard and Stanford University）。牛津大學即使不是列名最頂尖，但該校成立於13世紀，比美國最古老的學院有著更悠久的歷史。哈佛和耶魯可以吹噓他們培育了好幾位美國總統，不過，牛津大學的記錄更是令人印象深刻——英國

27名首相的搖籃之校。

中國人和哈利波特（ Harry Potter）

這兩者有什麼共同之處？ 那就是——追求幻夢。

你必定會感到驚訝，牛津實際上創造了哈利波特。我不是說牛津有一個魔法或魔法課程。牛津大學由38所大學組成，包括科學和藝術學科，都和魔術無關。

牛津是哈利波特的驕傲之家。這部電影是在基督教大學（Christ Church University——簡稱CCU）拍攝，它是牛津大學最大的和最富有的大學之一。CCU有其自己的名聲，13位總理曾受教於該大學，而愛麗絲夢遊仙境（Alice in Wonderland）的作者Lewis Carroll曾經在那裡教書。

我可以了解到該部電影的製片人為什麼會選擇牛津。令人驚嘆的大學建築反映了600年的建築史，從撒克遜到哥特式，從新古典主義到巴洛克式（Saxon to Gothic, Neoclassical to Baroque）。踏入牛津就像把你帶回中世紀，進入了另一個幻夢的世界。

波特之名與牛津大學相關聯，剛好凸出了英格蘭五大最受歡迎的旅遊景點之一。在CCU，影迷們排隊等候遊覽波特大廳，其他大學沒有排隊待候進入的情形。遊客必需付$5到

$7+英鎊的入場費，才能參訪牛津所屬的每個大學。

電影裡哈利和同學一起吃飯的餐廳，實際是CCU學生餐廳。你可以想像哈利坐在哪裡、住在哪裡。每個校園都有自己的宿舍、圖書館、教堂，甚至畫廊，以及美麗的綠色田野，它為拍攝電影提供了完美的環境。

特別是中國大陸的遊客，一群群的來到牛津，不僅是中國人，同時也有日本、韓國人、印度人和巴基斯坦人，牛津是他們最受歡迎的大學。

追逐牛津的夢太不可能會被抗拒的，我們在牛津大學看到這些潛在的學生。有人經常在我前面或後面說著普通話。我們在第一天半英里的半徑內碰到了至少20個中國旅遊團。

這些有組織的旅遊團隊將10來歲、青少年、大學生及他們的父母的學生組合一起。我明白為什麼高中生會被牛津鼓舞，然而僅8歲到10歲的孩子，就這麼早來參訪牛津？去迪斯

尼樂園也許更讓他們有趣呢！我朋友曾帶著10來歲的兒子遊歐洲兩星期，但一星期後兒子就十分的不耐煩覺得無聊，並不能享受做母親精心策劃的旅遊。因為這個年紀的孩子，還沒有成熟到大人感受到的美景佳處。

這些中國遊客的開銷並不便宜，一星期前往倫敦、牛津和曼徹斯特（London, Oxford and Mancheste）三個城市的旅遊行程，每人付費$2,500美元。如果孩子和一位家長一起，那就是$5,000美元的花費。如果學生參加暑期課程，需要付額外的開銷。

一位聰明的中國女士加入了為期四週的英語作為第二語言的課程。她上課的學費和寄宿家庭的食宿，需花費$2,500美元。她無需在幾天的旅遊行程裡來去匆匆，她可以看到更多的英國，而花費成本相對來得更低些。

然而，這群遊客能被牛津大學錄取的機會多數是零，而許多中國遊客要看到哈利波特的地方的機會也很小，因為他們的行程集中在訪問學院。我們遇到的人都很失望，這次旅

行跳過了波特學校（Potter school）。簡單來說，就是因為他們沒有足夠的時間。

我們為什麼去牛津

如果我迷信，我不會再去牛津。因為兩年前，我們進門不久就離開了牛津，因為我家丈夫的租車撞上了雙層車的後端。（幸運的是，我們有買保險。）

那次事故使我們的訪問行程縮短。再次訪問牛津的機會變得不太大。但命運有一種神秘的方式推動我回到牛津。實際上我們這次兩天看到的牛津，比起我們2015年一天的計劃，讓我們更是大開眼界。從倫敦坐火車到牛津需一個小時的車程。

我們這次旅遊的目的地是挪威（Norway），到達挪威最簡單的方法是經過倫敦和德國的漢堡（Hamburg）。我們行程的起始點是漢堡，終點是從倫敦飛回西雅圖。從不同的城市開始你的旅行，並從另一個城市返回，是個明智的的安排。這樣，可以看到更多的城市，並省下不少時間。

丈夫知道我一直都想看看牛津，但他不知道為什麼？

當我在香港讀高中時，在一個聚會上遇到了一些牛津的男生。我討厭說，他們表現得像瘋子、傲慢自大，雖然他們說話用的是很酷的英國口音，然而牛津品牌仍然吸引我直到今天。

我們還看到大家所熟知的《傲慢與偏見》等五部名著的作者簡·奧斯丁（Jane Austen）在威斯頓圖書館（Weston Library）的展覽。奧斯汀的書是我在高中時必讀的書。奧斯丁150歲生日時，她的粉絲在訪客簿中寫道，威斯頓的展覽甚至比她出生地Bath的展品還要好。

牛津很有趣，令人難忘，超出了我的期望。事實上，我很感激此次經驗了點點滴滴的牛津魅力。並與我的讀者特別是移民分享。

一位讀者說：「由於語言和知識的障礙，我無法像你這樣旅行。」另一位說：「我喜歡讀你所有的旅行文章。」

我保證會把看到的世界見聞帶給讀者。