隨著西雅圖市中心豎立了亞馬遜的玻璃球體建築地標及它在南聯合湖四方八面的發展，西雅圖已經不自覺地變為「亞馬遜城」。對西雅圖人來說，這較諸微軟或波音的影響力有過之而無不及，因為它更能滲入民生，影響民生，悄悄地改變大家的生活方式，但也同時產生正與負的效應。

亞馬遜收購了實體店全食超級市場後實行貨品大降價，明顯表示不光是益市民那麼簡單，這是逐步在超市雜貨食品行業內分一杯羹或是獨霸市場的前奏，助長它與線上商店結合，將亞馬遜的影響力更進一步潛入大家的日常生活及物流運作內， 日後同級競爭對手們又要各出奇謀，鬥個你死我活，而小商店的存活就會越來越難了。

降價策略可以招來客人增加銷售，但卻苦了供應商，因為大企業一貫手法用大數量來換取低廉入貨價，供應商為求保大單唯有捱著薄利多銷原則而願意割價。在這情況下，大企業根本沒有損失，大魚食小魚。這也再次說明為何很多中小型供應商都不大願意和巨型公司合作，生怕會吃虧吃不消的。做生意有時也同樣講究門當戶對。

無可否認，亞馬遜的存在照顧了很多人的飯碗，惠及了大家的衣食往行。西雅圖的興旺肯定有亞馬遜的一功，但願它能成為長勝將軍，在西雅圖繁榮經濟發展史上留下光輝一頁，直到有其他具影響力的後繼者出現。