市長候選人杜爾肯 提議為高中畢業生提供免費兩年大學

（本報訊）日前，西市市長候選人杜爾肯（Jenny Durkan）提出為高中畢業生提供兩年免費大學。

她的提議指出，三分之一屬於低收入及不同族裔的學生在高中畢業後沒有繼續上大學，而她指出主要原因是沒法負擔大學學費。

根據這項提議，她表示希望 「西雅圖承諾」 （Seattle Promise） 為州內34所社區及技術學院提供兩年免費教育，所有在西市高中畢業的學生，包括無證學生，也合符資格，並在2018年秋季開始上學。

杜爾肯表示，這項計劃將是一項投資，以幫助學生完成高等教育，獲得勞動力市場的價值，引領他們進一步追求或取得學士學位。

這個項目最初一年的預算是430萬美元，之後是每年700萬美元。 根據計劃，資金來源將包括來自2018個家庭和教育稅，含糖飲料稅或由「Sound Transit 3」創建的普吉特灣納稅人責任帳戶。

在 「西雅圖承諾」創建第13週年， 其中「獎學金承諾計劃」(Promise Scholarship Program) 為三個南西雅圖公立高中的畢業生提供一年的免費大學，該項目在2016至2017共有103名學生參加。該項目依靠私人捐款，現將進入第10個年頭。在2017及2018年，項目將從西市政府獲得75萬美元的資金，計劃覆蓋入讀西雅圖中央學院和北西雅圖學院的高中畢業生的第一年的學費。

另一市長候選人穆恩表示這計劃是不足夠的。她說除了免學費，她還希望對高收入家庭徵收全州稅，提供公平的兒童看護服務，並解決可負擔住房的問題，她表示這正是西雅圖教育不公平的主要原因。