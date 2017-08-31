靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

我最近前往德國漢堡的旅行，意外地與夏洛特維爾（Charlottesville）的麻煩聯繫在一起，當時白人至上主義者反對拆除李·埃里森（D E. Lee Lee）邦聯將軍的雕像，並且拿著納粹旗幟歡呼吶喊。

漢堡是德國第二大城，也是漢堡包（hamburgers）的起源地。最近由於總統川普和其他全球領導人參加的20工業國集團首腦會議（G20 Summit），成為眾所矚目的新聞之地。

德國人很難理解為什麼有些美國人會歌頌納粹主義。在德國，納粹主義不僅摧毀了猶太人，也包括了許多歐洲國家。其創始人希特勒（Hitler），最終也摧毀了自己的國家，德國人被提醒這段痛苦的歷史。在第二次世界大戰期間，漢堡完全遭摧毀消失，只剩下兩棟建築物。

今天在德國肯定是看不到納粹旗，因為這是非法的，甚至不會看到與十字星或白人至上主義活動有關的任何東西。

我曾經去德國5次。1997年去了科隆（Cologne）、2000年去了柏林（Berlin）、2002年乘坐火車從阿姆斯特丹（Amsterdam）穿過德國到丹麥首都哥本哈根（Copenhagen, Denmark），以及2005年到過慕尼黑（Munich）。

我遇到的德國人，若談起納粹主義都毫不引以為傲，而是深深感到羞愧。他們認為這是可恥的，因為與邪惡有關，包括希特勒和他所代表的一切，以及希特勒如何在第二次世界大戰期間摧毀了德國。幸運的是，1989年柏林圍牆垮台後，東西兩個德國成功且和平的統一，振興了德國人的精神和希望。

在夏洛茨維爾舉行的白人至上主義者，揮舞著種族主義旗幟，顯然對德國的過去和現在幾乎沒有任何了解的線索。我不怪德國人笑美國的新納粹主義者，他們這些人居然是如此這般的無知和愚蠢！

事實是，任何在德國攜帶納粹旗的人，或如果煽動仇恨，並為一群人或個人提供暴力，就可以被處以5年以下的牢獄之災。

為什麼G20在漢堡舉行

為什麼漢堡被選為７月份召開的G20會議會址，可能是因為德國人想要展示其新的水晶般的易北愛樂廳(Elbphilharmonie)，綽號叫Elphi，這是建在一個舊倉庫大廈之上，並於4月份趕工完成了工程。

易北愛樂廳就像外國人認為象徵澳大利亞（Australia）的雪梨歌劇院（Syndney）般，成為德國的地標。

易北愛樂廳座落在易北河（River Elbe）上的位置令人嘆為觀止－－它是一棟廢棄磚造倉庫改造而成當今世界最矚目的音樂場所，也成為了德國漢堡乃至世界上最讓人期待的文化新地標。不僅創造了美麗，而且有著壯觀的建築和功能空間，造價成了評論家談論的焦點，是最初預算的10倍之高，從$7,000萬歐元漲升到$8.7億歐元。這幢原計劃2010年開放的音樂廳，推遲7年後才得以完工。

亞洲元素在易北愛樂廳佔有一席之地，因為該廳由聲學專家和世界上要求最好的音響系統之一的豐田（Yasuhisa Toyota）設計，項目受到具中國奧運體育場設計顧問艾未未（Ai Weiwei）的影響力。

如果你在漢堡，易北愛樂廳是必需得去參觀的景點。丈夫和我參觀了周邊景點和易北愛樂廳。愛樂廳可能擁有世界上最長的電梯之一，可以一直通到舊倉庫的頂端。我們出來時是在倉庫和城堡頂部之間的交叉點。在到達建築屋頂之後視野開闊，可以鳥瞰整個城市而不捨離去。

遊客可免費參觀音樂廳，但為了支持愛樂廳，我買了張易北愛樂廳交響樂團盛大開幕式演出的DVD。演出表現非常出色，演員們以不同角色的觀眾為背景，確實是一個新的概念！

音樂是德國遺產中重要的組成部份，名垂不朽的音樂家包括了貝多芬、巴赫、理查德、斯特勞斯（Beethovan, Bach, and Richard Strauss）等等。當樂團在音樂廳演出時，音樂通過倒吊著的、蘑菇形的水晶反射體，協調外部和內部的閃光，音樂之河由遠而近蕩漾在音樂廳裡。（去YouTube上看看，讀者就會明白我的意思。）

除了音樂廳，還有一個較小的劇院，它也是威斯汀酒店（the Westin Hotel）的所在地，有45間私人公寓、6間工作室和其它教育項目。

我們坐著郵輪，在早於16世紀建成的運河上巡行。從河上看到舊的倉庫區，現在變成了住房、零售店和藝術工作室。一小時的巡航之旅，讓我們看到兩岸許多有趣的景點，唯一的缺點是船長只會說德語。

漢堡兩哩之長的濱水區，生氣盎然活潑熱鬧，有六艘不同的郵輪在此停泊接客，每艘郵輪的遊客都大排長龍等候入艙。

除此之外，我認為漢堡之所以為觀光客所熱愛，是因為他們有長達4個星期的夏日節慶歡宴活動。在德國喝啤酒消磨時光是大家的最愛，所有的酒吧都座無虛席。

葡萄牙鎮

我們無意撞進了葡萄牙鎮（Portugese town），主要有20多家餐廳，十分靠近我們住的小酒店。葡萄牙的食物非常辛辣，但令人滿意，價格合理。大多數顧客是本地人。每個餐廳都在星期五晚上人滿為患，需要排隊等候。希望我們西雅圖的華埠餐廳，也可以像這樣有這麼多熙來攘往的食客。

我們應該從德國人那裡學到一件事，那就是當他們吃飯時，完全與朋友們融入一起享受吃飯之樂，只看到有一個人正在使用他的手機。由於我們不想花太多時間等有座位，因此所有的餐廳我們都只是快速經過，只隨便找了家沒太多人排隊的餐館進食。

漢堡和漢堡包

當我第一次在德國旅行時，我不知道這是漢堡的發源地。我注意到的是德國的餐館沒有很多蔬菜，菜單上以牛肉為主的食物太多了，德國的花名應該稱為「牛肉國」才是。

漢堡包冑有切碎的牛肉，結合大蒜、洋蔥、鹽和胡椒做成肉餅，然後包進麵包做成三明治，於19世紀引進。後來，德國移民給紐約和芝加哥帶來靈感，開起了漢堡餐廳。

在漢堡，大漢堡包海報展示在許多餐館的櫥窗裡，我避開了去吃那些餐館。所以我不知道漢堡的漢堡包比起美國的味道是否好些。當我旅行時，海鮮是在我的選項，而不是諸如牛肉之類的紅肉。

G20

關於漢堡的最新消息是20個工業國集團的首腦會議，川普總統和其他全球領導人7月在那裡會面，其中一項節目是所有元首被邀請在易北愛樂廳享受貝多芬交響樂的演出。我們從機場乘出租車到酒店，我指示司機要通過當時抗議活動造成影響的路段。當我們走訪時，騷亂的疤痕依舊鮮然可見，一些零售商店的碎玻璃仍然未加整修，有些商家仍未開門營業。

司機告訴我們，在20國集團首腦會議期間，對這個城市是來說一個可怕的時刻，他說：「你不能去任何地方，生意遭透了，整個城市停滯，所有的道路都關了。我知道會有這樣的結果，所以在抗議者們來之前我度了假期。示威者只有25％是本地人，其餘的是來自歐洲的其它地方。」

問他喜歡漢堡的是些什麼？ 他說：「這是一個很漂亮美麗的城市，給了我一份工作，但也下很多的雨。」這聽起來像過去西雅圖的天氣。

他說的沒錯，漢堡每天下2到3次的雨。所以當您遊訪漢堡時，請隨身帶著把雨傘。