法律淺談：入籍美國的好處

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許多人移民來美國之後，便安於現狀，從來沒有想過歸化美籍當美國公民，或者因為種種原因而而不想入籍美國。從他們眼中看來，他們的日常生活起居跟美國公民沒有兩樣，既可無限期的住在美國，又可自由工作和出入境，為什麼要自找麻煩，申請入籍呢？那可能是跟以下的理由有關：

一．保住居留權：只有成為美國公民，才能真正永久保障你住在美國的權利。譬如永久居民如果離開美國太久，往往有失去綠卡的危險。換句話說，持錄卡的人在美國永遠是客人，而公民才是美國真正的主人。

二．驅逐出境：另一種失去居留權的危險是，如果你不幸犯了刑事罪—罪名不一定是很嚴重才有被驅逐出境的可能；當了美國公民就不一樣，除極少數的情況之外，觸犯刑事法並不影響公民權。

三．投票：每個人都知道這是美國公民的權利，只有投票才能真正成為美國民主制度的一份子，因為投票是影響國家運行的最基本方法。

四．政府福利：一般來說，公民能夠享受政府福利，永久居民一樣可以享受到；但近年來的立法趨勢是把公眾福利僅限於公民身上，這些想法能否實現很難說得緊，但唯一的方法可以避免這種情況發生在你的身上是歸化入籍，那便萬無一失了。

五．幫親屬移民美國：持有綠卡的人都知道，公民申請親屬移民來美要比他們快得多，道理很簡單，公民的親人在美國國會心目中比永久居民的親人重要。此外，只有美國公民才可申請他們的父母，兄弟姐妹和已婚子女，綠卡持有者則不可；不過，在川普當政下已出現取消這些移民類別的建議。所以若要申請這些親人來美的話便要趁早入籍。

六．聯邦政府工作：有少數的聯邦政府工作，只有美國公民才能擔當，特別是那些與國防或能源有關的單位，往往只能僱用公民。

七．競選公職：在美國競選，其中一個條件通常是美籍公民，有政治野心的人，便不能不放棄綠卡而入籍了。

八．繳稅：在美國的稅法下，美國公民的待遇和綠卡持有者有時候並不一樣，特別是在遺產稅方面，公民可以比永久居民省更多的稅。

九．聯邦贈款：給予經濟上有需要的人士的聯邦贈款，雖然永久居民也能享受不少這類補助，但事實上的趨勢是愈來愈多此類贈款，只給予美籍公民。