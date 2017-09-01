華州州立大學學生 涉嫌炸彈恐嚇被捕

（本報訊） 日前，華盛頓州立大學（Washington State University）警方逮捕了一名該校學生。據稱，他在Stimson Hall製造了多次炸彈恐嚇。

據WSU新聞發佈，18歲的Jose A. Tecuatl是該校一名大二學生， Stimson Hall是該校的男性宿舍，而Tecuatl是宿舍的一名舍監。

警方在調查過程中搜查了Tecuatl的房間和電腦。該校稱，在電腦上發現了與Tecuatl有關的炸彈恐嚇的證據。但並沒有跡象表明Tecautl有能力執行這項威脅。

本月21日深夜，Stimson Hall的牆上發現了炸彈恐嚇和納粹黨的標誌，導致該宿舍學生緊急疏散。24日凌晨1點左右，該宿舍再被發現在白板上潦草地寫下了恐嚇字句，同一天下午2點之前亦再次被發現，但在搜查中並沒有任何發現。

WSU的發言人Phil Weiler說，Tecautl是「發現」並告知這三項恐嚇的人，Weiler表示 「這就是他成為嫌疑犯的原因」。

Tecautl在28日晚上10點左右在Stimson Hall 被逮捕，並因三項炸彈恐嚇和三項騷擾重罪被關進了惠特曼縣監獄（Whitman County Jail）。據消息指，他並沒有保釋。