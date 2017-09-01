Bloodworks 與華人社區合作

對有需要的患者來說，您的捐血可能是對患者生死攸關的關鍵。

每年，西北Bloodworks Northwest組織幫助超過55,000名患者獲得拯救他們生命的輸血。組織需要來自不同族裔背景的人的捐血。上個月，該組織會見了大西雅圖地區的華人社區領導者，討論如何促進社區參與捐血活動。

隨著西北地區亞裔人口不斷增長，需要輸血的亞裔患者愈來愈多。西北Bloodworks組織首席醫療官Yanyun Wu博士表示，理想情況下，社區血液供應最能得到捐助者的最大支持，捐助者密切反映了各種族群體和病人的服務。Wu博士說：「科學進步使得捐血者與患者密切配合，可減少在輸血時發生免疫系統反應的機會。在某些情況下，我們知道當捐助者和患者具有相似的種族背景時，可以實現最佳的匹配。」

一名陳姓（Y.P. Chan）移民表示：「就個人而言，對於我來說，這次會面是非常有價值的經驗，因為我從Wu博士的演講中，了解了捐血的科學和事實，以及華人（亞裔）社區面對本地供求矛盾的挑戰。」陳姓移民表示，Bloodworks需要能說流利普通話的工作人員。他表示新移民每天都在增加，面臨著語言障礙，但他們想要參與捐血活動以貢獻社區。這位陳姓移民鼓勵他同齡人參與各自喜歡的組織，同時也要求大家熱心捐血。

華盛頓大學與西雅圖大學華人學生聯絡人Wesley Tanoto表示，這裡有99％的外國學生是華人。他建議與西北Bloodworks合作創建實習計劃，學生們可以擔任翻譯人員，並協助市場營銷和外展工作。

Jim Xiao提出發起社區媒體宣傳活動以促進Bloodworks的發展並招募志願者。Nancy Yang建議將Bloodworks材料翻譯成中文，並使用中文社交媒體移動應用程序WeChat來廣為宣傳。

西北Bloodworks戰略與運營總監Vivian dela Rosa表示，她將率先制定行動計劃。她說：「我們會致力加強與各方的合作。加強合作、加強文化適應、教育和交流以達到該組織的使命和宗旨。」

夏季需要血液通常較高，每天需要約800名的捐助者。西北Bloodworks服務包括為近100個西北醫院提供足夠的血源供應。捐助者可以在任何捐血中心安排預約，方法是瀏覽網站：schedule.bloodworksnw.org或致電1-800-398-7888。