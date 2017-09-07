雖然華州賣淫不合法，但這不道德的行業還是存在，而且暗地裡活躍於高尚正當的民居內。

警方設局捉嫖客是平常事，但像表爾威警方那樣敲山震虎，設局裝假私娼寮與偽皮條釣真嫖客，八日內逾一百多位嫖客自投羅網，他們大部份都是知識份子，高科技人才，公司主管，有家有眷，這確是文明富裕都市眾生相的一道奇景。

表爾威警方要大規模堵截掃黃，反映了這個富庶高檔次城市正受到色情事業侵蝕，事態越來越嚴重；為了避免如日方中的表爾威市沉淪，要繼續讓這城市太陽高高掛，保持良好聲譽，不要萌生負面影響，警方當然要重拳出擊，盡量掃除黃氣。

色情行業存在怪不了誰，有賣自然有買，供與求是相對。大家都清楚知道這是非法勾檔，這兩年內東區被堵破私娼的數字，年年上升，也令人不猶感嘆，城市不良風氣沾染了東區。每次的堵破都不涉及未成年無辜者，所以是成年人的事，大家清楚自己幹著甚麽，知法犯法去嫖，當然也知被抓後果。

今次所起到的阻嚇作用也祗是短暫而不會斷根，這是週而復始，最終或會變成易地轉移。嫖客與皮條者一定會再多費心思，與警方鬥智鬥法，好讓他們日後嫖的遊戲更安全更精彩地存在。

嫖、賭、飲、蕩、吹是罪惡根源，有其一其它就會接踵而來，人要能自律，方能不受影響。