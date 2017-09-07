川普計劃終止DACA 華州檢察長稱將起訴

（本報訊） 美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）5日舉行新聞發佈會，正式宣佈將廢除前總統奧巴馬於2012年簽署的DACA計劃。

DACA計劃全稱為Deferred Action for Childhood Arrivals，即允許在兒童時期非法到達美國的人暫時留居，暫緩遣返，並可獲得工作權利。美國國土安全部代理部長杜克（Elaine Duke）表示，自即日起，DACA計劃將不再接受任何新申請。國土安全部將給予6個月的寬限期，以讓國會制定適合的法案，將DACA項目徹底取代

在川普傳出取消DACA計劃後，西市各位領導人便出面表示反對。市議員Pramila Jayapal稱：「對於即將在全美範圍內遣返80萬名年輕追夢者一事，我們將盡全力每一天都極力鬥爭反對。此舉違背美國宗旨，不符公平原則，我們不會讓這樣的事情發生。」

熱門市長候選人杜爾肯（Jenny Durkan）表示自己已將與川普方針作鬥爭當做競選的中心內容。

華州檢察長Bob Ferguson表示，若總統執意將DACA項目取消，他將對其提出法律訴訟。Ferguson在聲明中表示：「我們正在與全美範圍內的法律團體緊密合作，希望在此次行動中可以有其他州加入到我們的隊伍中。」