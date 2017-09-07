華州學生曠課率高 排名全國第二影響學習

（本報訊）華州學生缺課率緊隨在阿拉斯加之後，名列全國第二位。百分之十六的華州學生都有缺課傾向。雖然曠課是學生個人的事，但教育當局認為他們不上課也會影響其他同學的學習進度及教師的教學方式。州政府官員將會緊密留意這些曠課學生的問題與原因。

華州學生在每一個學年倘若缺課超過十八日或以上，即被視為慢性曠課。可想而知，這些曠課學生漏掉了很多課堂的學習機會。以數學為例，祗要在一個月內有數天曠課，學生基本上考試時就不容易合格。

在華州百分之二十八的學校內有三分之一的學生基本上都欠交數個星期的作業。由於很多學生都不來上課，導致課室的整體學習出現了一個大空隙，這已不光是曠課學生的個人問題，即使是最好的教師，也難以設計出恰到好處的教學課程，去平衡及彌補課室內參差不齊的學習與教學進度。

其實在華州學生長期曠課的原因很多，其中包括學生的健康出現問題、在校內受到同學欺負而不願意上課、居住在遠郊地區的學生最常受到交通不便而無法抵達學校而曠課。另外一些家長本身持有錯誤觀念，特別是對年幼子女，認為子女不上課數天或數週也問題不大，本地百分之四十六的小學都報告學生曠課情況嚴重。

國家非營利考勤工作協會主任Hedy Chang表示，華州的曠課情況對學校來說是很挑戰性的。雖然上述的資料是來自四年前的數字，州府奧林匹亞的教育官員們也不加以辯駁爭論，因為曠課問題最近終於浮現出來了。負責支援學生輔助計劃的華州教育總監辦事處官員稱，這是他們意想不到的問題，但卻令他們有了新的啟示。

華州部份校區由於一早就發現學生曂課的情況，他們就開始正視問題，與學生家長合作，盡量減低學生曠課機會。在華州溫哥華校區的曠課情況己慢慢改善過來。塔可瑪校區一些學校會向曠課多日的學生家長送上特別書函來剌激他們復課，結果發現非常湊效。