可以不那麼嚴肅地對待自己嗎？

你每天笑了多少次?研究發現,兒童每天至少笑幾百次,成人約30次。

這是為什麼?

因為作為大人,有時候我們會沒來由地緊張、生氣、焦慮和悲傷。我們對事情太親力為之,且過於認真嚴肅,忘了生活中有的歡笑、感激和開心;忘了花時間放慢腳步,忽視健康和所愛的人,忘了真正重要的事情。請問各位您最後一次感到快樂和感激是什麼時候?最後一次像7歲孩子似的盡情暢笑又是什麼時候?

這可能聽起來很可笑,但我要承認的是:雖然我是一個勤奮的工作狂,但工作只是為了讓自己樂於做愚蠢的事。我從工作中能得到很好的感受、能找到很多的歡笑,能看到別人不能感受到的幽默,即使我的工作量是壓倒性的多,我仍能享受工作中的樂趣。

為什麼笑?

笑是最好的藥,特別是它可以治癒焦慮者和沮喪者這類的病人。因為笑可以把大腦中的化學物質,從有毒的壓力和擔心轉變為感覺良好的激素,如5-羥色胺、幸福激素、多巴胺(serotonin, the happiness hormone, dopamine),提高我們的警覺性。內啡肽(endorphins)可減少焦慮和對疼痛的敏感性。當笑時會打開身體的橫隔膜,增加氧氣的吸入。輕鬆地鍛練內臟組織。因此,笑會放鬆並釋放身體的痛苦。笑的愈多,會感覺愈是樂觀和幸福。

如果進一步能讓別人笑,那更是一種天賦和祝福。如果因此而有人戲稱你是個喜劇演員也沒關係。如果能為那些迫切需要笑的人帶來歡樂時光,那不是件很好的事嗎?

怎樣能不嚴肅地對待自己

當事情出錯或者不能按預期的方式發生時,請考慮幽默。它應該是你的第一反應,而不是遇到緊張事件時準備打架或逃離。

上週,我帶著草藥安眠藥以防我從西雅圖飛往倫敦的班機上無法在飛機上睡覺,我睡了兩個半小時後醒了。阿哈!我想這是因為我事前做好了準備。我把草藥安眠藥放在我的手提包裡,如此我可以再睡上三個小時。

可笑的是, 這次安眠藥卻產生了相反的效果——就好像我帶著興奮劑——讓我完全清醒。三個小時過去了,什麼想睡覺的意念都沒發生。過去當我不能睡覺時,曾經暗自詛咒,但這次,我笑了,甚至輕唱起歌來,「大齡女身材僵硬」我很感謝我是在度假。

後來飛機抵達倫敦,我很快就轉到搭另一班飛機去德國漢堡。在服藥後六個小時後,我在那次飛行中睡了場大覺。世界上最糟糕的安眠藥 ,需要在服後六個小時才引起困倦之意。

到了酒店,我才發現了是怎麼回事,原來是我搞砸了。藥片沒有問題,而是在打包行李時我抓錯了藥,好在我沒有抓成是瀉藥。這個笑話發生在我身上,我吃先前服用的竟然是用在鼻竇過敏的草藥,藥片的顏色與我的安眠藥片相似。

另外一個近來令人尷尬的事是一名亞裔女士進到西華報辦公室要求見我一面,她是肯特(Kent)市議會市議員候選人Elizabeth Peang,她的照片最近被登在我們報紙的頭版上。

「你的對手是誰?」我問。她指著西華報英文版Asian Weekly,那張我們併放在她旁邊的另一位。我們把她和對手的照片並排放在一起是多麼的不尋常。為了方便讀者,編輯的目的是根據候選人競選的席次排列,而不是按名字的字母順序排列。

這不是最有趣的部份,更令人驚訝的是,她和Asian Weekly 的聯繫有好事也有壞事要處理。那時我才知道她原來是在哪工作的。在世界各地的組織中,她居然是在我們鄰近國際區的導航中心工作,這個糟糕的設施最近受到媒體最注意,它是我們社區討厭的一個市容。

導航中心的開放是我們社區強烈反對市長在我們後院指定為無家可歸的一個中心。

我想:「不可能呀!」當我聽到時幾乎大笑起來。我答應很快就會去訪問導航中心。當我和家人分享這件事時,我只是笑了起來,「這真是一個小小的世界!」我相信這是靠著她的誠意和恩典,來支持我們去訪問該中心。你永遠不會知道是誰在看我們的報紙,以及我們的報導對另一個人的生活有什麼影響。

這很有趣

幾年前,我參加了一個叫做「笑瑜伽——Laughing Yoga」的班。它教學員假笑,直到變成真笑。關鍵是要擁抱笑聲,笑聲就會擁抱你。每天都是為了練習笑而上課。

不是每個人都喜歡這種課程。幾年前我邀請導師去西華報夏季青年領袖計劃,希望學生們能常笑,但遭學生拒絕了,因為學員們不能接受偽裝的想法。之後,我意識到成熟是能上這種課程的先決條件。學員們人生經驗不夠,無法達到發展自由精神的程度,他們的大腦現在還無法將主題從概念轉變為經驗意識。

大多數的日子,早上起床時我忘了笑。但是,我習慣於每天在報紙上尋找有趣的線索和故事。如果我找不到,就在吃早餐的同時,去YouTube聽聽10分鐘Stephen Colbert和其他喜劇演員的笑話。我很少看到悲傷或暴力的電影,這些娛樂形式浪費我的精力。我從圖書館租名喜劇演員的DVD。當我受到壓力時,提醒自己有一些舊的美國喜劇演員和電視節目主持人Jay Leno講的笑話,讓自己笑起來是件再好不過的事了。

我得常和很多像是英國偉大文學家狄更斯(Charles Dickens)筆下的虛構人物Scrooge,從來不喜歡微笑或大笑的怪異人士打交道。這些人是天生的嚴肅型還是刻薄者?我知道我們的一些父輩和祖輩就從來沒笑過。他們的理由是,如果他們笑了,將失去做為長輩的權力和尊嚴,真是一堆垃圾而已!真是大大的錯失!

以下這個名單,能幫助您改變自己的態度,讓自己變得開心、開懷,作成一個快樂的人。

首先要學會放鬆自己。 凡事放手。 沒有什麼大不了的事。 找到事情有趣的一面。 不要只看結果,重要的是過程。要注意的是努力及改進的態度。 常常心存原諒,將不快轉化成歡笑。 為別人創造笑的機會,與朋友和親人分享有趣的照片或文字,並把它放在牆上或電腦上。 每天練習笑,白天的時間裡找3件讓自己快樂或者感覺良好的事。 停止說:這事一點也不好笑。加入大家的談話中,笑是有傳染性的,相信你可以做到這一點。 只要盡力而為,不要對結果太過期許,若是遭遇困難不能達成目標,也要一笑置之坦然以對。

那麼什麼時候開始去養成笑的習慣?

非裔美國人民權運動領袖馬丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)博士的名言:「做正確事情的時間,永遠都是在正確的時間——The time is always right to do what is right」。