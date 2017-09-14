周磊師傅強調少林功夫重武德 傳授小孩武術引導常懷感恩之心

（本報訊）天下功夫出少林，少林功夫甲天下。自古以來，少林寺武僧的表現一直都受到武術愛好者讚賞。本地連續兩年由西雅圖少林功夫學院周磊師傅策劃推廣少林文化的功夫大滙演，每次都得到觀眾熱烈迴響應，引證了少林功夫魅力的永久長存。

周磊師傅在本地傳授少林功夫剛踏入第六年，他在教導學生時除了要求禪武合一的訓練外，還要學生學習中國倫理綱常，引導學生常要感恩，特別是對長輩。在今年大滙演中，他的未成年學生都在台上跪謝父母，感謝父母為他們付出的辛努（見上圖）。周師傅表示，小朋友倘若能從少就學習理解這些中國傳統文化與德行，對日後待人處世必然有助。要學習最上乘的少林功夫，武德猶為重要。

在剛圓滿結束的少林功夫大滙演中，十多位與同磊師傅同門的少林武僧們的功夫表演，持續令觀眾拍案叫絕，這是因為他們身上都呈現了真正的中國功夫與中國文化。進可攻、退可守，一環扣一環，在一瞬間變化萬千但卻又萬變不離其中的神乎奇技，令觀眾連連稱奇。不過這些世人看來的神乎奇技其實都是師傅們經過長久鍛練，在心志與身體都熬過了無數艱辛吃了無盡苦頭，以努力不懈所換取的成果。「台上一分鐘，台下十年功」正是他們的真實寫照。

雖然這些師傅的功夫已被評為爐火純青，但他們從不放鬆鍛練，不斷提昇自己的造詣。身受嚴峻訓練並在少年已有所成的周磊師傅緃使被少林佛漢拳第六代掌門人釋永耀大師評為己練出了很不錯的少林功夫與氣功，但他和同門師兄弟一樣，仍然堅持恒常鍛練。釋永耀大師（圖右一）給予學習少林功夫者的座右銘也是「功夫是練出來的」，他至今還能使用大力金剛指，以一隻手指就可以推倒對方，其實秘訣也是專心專注持之以恒的鍛練。