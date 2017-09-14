現代人大部份都很懂得享受「居安」現狀，但卻鮮有在生活於安樂時，騰一點時間來想想萬一有任何變卦影響了安逸，他們應該如何應付，轉危為安。居安思危的意識往往被「不會那麼巧發生在我身上」的僥幸心態所掩蓋，一旦噩耗成真，大家就頓時不知所措。

近期美國本土差不多在同一時期發生了令整天喊著唯我獨尊並發誓要讓美國再強大起來的川普總統也無能為力阻止喊停的火、風、雨天災；地方官員當然更不能向所在地居民作出任何承諾，保證他們的安全。

難以置信一幕一幕大難臨頭各自飛的現代版出谷記逃難情景，居然會發生在今日文明的美國。大家不要埋怨政府不救人，因為他們經已竭盡全力，也實在是無能為力與天爭與天鬥。官員們唯一能做的祗有是在預告天災即將來臨前，請市民趕快逃命，否則後果自負。

大家最好在第一時間懂得如何逃，因為屆時是沒有人開班授課教你逃生要訣的。這些都是平日要做好的準備，並不是祗花錢光買了保險等賠償那回事，大家要是真正思考訓練自己的逃生、求生、渡過難關的技能。

市民同時也要時刻謹記，在任何時候應該要先學會自救，才能增加被他人拯救的機會，存活率才會相應提高。在災難發生後等待救援也需時，還有救援可能也有先後次序之分。能做好居安思危就是送給自己最好的保險。