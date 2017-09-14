市長性侵案再升級 表弟成為第5 名原告 墨瑞宣佈辭職

（本報訊）涉嫌曾性侵未成年人的現任市長墨瑞（Ed Murray）早在本屆市長競選初選前就宣佈不再尋求連任。但性醜聞事件卻連曝猛料，導致市府內部諸多官員勒令墨瑞提早下野。

本月12日，市長性侵案件再度升級，墨瑞現年54歲的表弟Joseph Dyer加入原告陣營，成為就性侵案起訴的第5人。他表示自己在上世紀70年代尚未成年時，多次遭到墨瑞性騷擾。

Dyer稱墨瑞和他的其他兄弟姐妹在母親過世後搬至紐約長島（Long Island, NY），他們當時住在自己家中，墨瑞與其同住一間臥室，在此期間，墨瑞對其進行性騷擾。

對於不斷升溫的性侵案件，本屆市長候選人穆恩（Cary Moon）發表聲明表示墨瑞已經是時候辭職了，無論案件最終判決結果如何，他已經不適合在領導職位上繼續任職。穆恩在聲明中寫道：「感謝墨瑞市長數年來對公眾的服務。我相信對於每個人，尤其是曾遭受過性侵傷痛的受害者來說，市長辭職，令市府重新正常運轉都是當下大事。」

同時，獲得墨瑞背書的市長候選人杜爾肯（Jenny Durkan）也認同墨瑞應該辭職的看法。她在郵件聲明中指出，「墨瑞是時候下野了」，並稱沒有任何一個政府官員可以凌駕於法律之上。

對於突如其來的親人指控，墨瑞雖然做出否認，但仍然發表聲明表示自己將即刻辭職。他在聲明中寫道：「我宣佈辭去西雅圖市長一職，將於明天（9月13日）下午5點生效。雖然對我性侵的指控都並非事實，但我的個人問題不應該影響到市府運作的能力。」在歷數自己從政多年的業績後，墨瑞表示「我很清楚，在目前的新聞報道影響下，我的離職對西雅圖市是最好的安排。」

在墨瑞離職後，按規定市議會主席Bruce Harrell將暫時接替市長一職，Harrell表示將在15日下午5點宣佈是否接任。