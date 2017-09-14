越裔青年持筆遭警方擊斃 家屬索賠2,000萬美元

（本報訊）今年6月，發生在西雅圖南郊Burien的警察槍殺越裔青年事件引發巨大爭議。

死者Tommy Le現年20歲，死前就讀於南西雅圖學院（South Seattle College），剛剛完成該校提供的高中替代項目，即將獲得高中畢業證書，卻在畢業典禮開始前數小時不幸身亡。

金郡（King County）警察局表示在事發之前，警方收到報警稱有人手持利器進行攻擊。警察趕到現場後試圖使用泰瑟槍將Tommy Le打暈，但並未奏效。一名警員隨後朝其連開3槍，當事人在送往港景醫療中心（Harborview Medical Center）搶救後宣佈不治。而事後警方卻含糊表示，當事人並未曾持刀具等利器，手中所拿的只是一支普通的筆。

死者親友及老師表示Le為人十分陽光開朗，並無不良記錄。其代表律師Jeffrey Campiche召開新聞發佈會，稱屍檢結果證明死者在被警方擊斃時，並無吸毒或酗酒跡象，死者生前亦無精神疾病紀錄。

金郡警長John Urquhart表示，經過調查發現，死者在被擊斃之前確實曾手持利器，但中槍時手中只有一支筆，有目擊者看到Le中途曾返回住所。

死者家屬請求對案件進行獨立調查，Urquhart認同該請求，並將案件交由聯邦調查局（FBI）審理。其代表律師表示將對金郡政府提出聯邦民事訴訟，尋求至少1,000萬美元的補償，及1,000萬美元的懲罰性賠款。