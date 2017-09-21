市長一週三換創歷史 哈雷爾任期僅2日 伯格斯臨危接任眾望所歸

（本報訊）繼前市長墨瑞（Ed Murray）宣佈辭職後，現任市議會議長布魯斯·哈雷爾（Bruce Harrell）於13日宣誓暫代市長一職，成為西市第54任市長。

然而正如多數人預期當中的一樣，由於哈雷爾一旦決定完成墨瑞剩下任期，便等同於放棄議長一職，而他將在今年11月市長選舉結果揭曉後讓出市長大位，但他目前議長剩下的任期還有兩年之久，拒絕出任臨時市長的決定並不意外。哈雷爾因此成為了西雅圖歷史上任期最短的市長，僅供職48小時。但在這48小時中，他卻簽署了4項行政命令，其中一條便是希望讓電商巨頭亞馬遜（Amazon）將第二總部再度設在西雅圖市。

在哈雷爾15日宣佈放棄完成墨瑞市長任期後，西雅圖市議會18日下午投票表決，以5-1的結果選取市議員伯格斯（Tim Burgess）擔任市長一職，直到下一任市長選舉結果正式出爐。

現年68歲的伯格斯於2007年首度當選議員，並連續兩次獲得連任，他一早便表示在今年完成當下任期後，不再尋求連任。因此早前就有許多人猜測伯格斯將成為臨時市長，這次通過議會投票，臨危當選可謂眾望所歸。

伯格斯在投票結束當日便在市政大廳進行了宣誓儀式，成為西市第55任市長。主持當日會議的議員Lorena González對伯格斯大加稱讚，認為他是處理市政問題「極其認真」的人選，而除當日缺席會議的Lisa Herbold外，印度裔議員Kshama Sawant則是唯一投出反對票的人。

雖然伯格斯的任期僅有兩個月，但他眼下的工作仍然十分繁忙，需要立刻開始撰寫財政預算案。而11月市長選舉結果揭曉後，西雅圖將迎來今年的第4位市長，這第4位市長無疑將面臨巨大壓力，在當選後便需要立刻宣誓就職。