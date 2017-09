靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 1982年有什麼特別值得記憶的事?甚至那年你出生了嗎? 1982年駱家輝(Gary Locke)爭取州議會席次、KIRO 7主播Steve Raible開始他的廣播生涯、發行國際的美國日報中檔報紙《今日美國——USA … [繼續閱讀……] about 記憶過去發生的事情 我的靈感來源依然存在