西雅圖市一週三位市長

接二連三的性醜聞最終令前市長墨瑞不光彩地消失於西雅圖市政府，提早結束他的政治生涯，雖然為西雅圖市遺留下來倉促的過渡，但估計問題不大。

一個星期換三個市長的日子，頓時令西雅圖市鬧哄起來。估計過得最慘的應該是墨瑞，但問題由他個人而起，不管對與錯都是他的咎由自取，還未清算他給西雅圖市這團糟就已留一手了。

反觀市議會主席布魯斯按問責制度安排接任成為市長，他的日子應算是過得最快活，無風無浪提升成為西雅圖市最高領導做了數天市長，有名有實又當眾宣誓，全部記錄在西雅圖歷史冊上；不過為了保住在市議會席位的前景，他向向市長一職說再見是意料中事。曾經擁有就心滿意足的他很樂意回到自己原來的崗位上，在數天內他已增加了政治本錢，何樂而不為呢！

上天總算也眷顧了西雅圖市，塵埃落定的第三位臨時市長蒂姆．伯格斯剛好準備退休，在沒有利益衝突及不用擔心回不到市議會的席位時，他安然接受市議會決定。蒂姆能在自己退休前不費錢不費力當上市長，又可以將這職位在十一月底名正言順交給下一任民選市長，這份意想不到的榮譽將是他退休的大禮。即使任期時間短，但對他來說這過渡期最恰當，其政治生涯也劃上一個圓滿句號。與墨瑞的落魄，這都是強烈的對比。

西雅圖市政府有著一套完善的運作制度，臨時轉換市長不會令政府癱瘓，運作也不成問題，市民也安心等著在十一月底大選後出爐的新市長來收拾局面。