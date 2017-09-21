記憶過去發生的事情 我的靈感來源依然存在

靜雯博客

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1982年有什麼特別值得記憶的事？甚至那年你出生了嗎？

1982年駱家輝（Gary Locke）爭取州議會席次、KIRO 7主播Steve Raible開始他的廣播生涯、發行國際的美國日報中檔報紙《今日美國——USA Today》第一期付梓行銷、時代雜誌（Time Magazine）將電腦命名為年度人物、第一台CD播放機在日本銷售、同時根據中國十二生肖的輪迴，這年是狗年。

如果你是1982年出生的，你今年將慶祝35歲生日，同時也是西華報和英文版Northwest Asian Weekly的生日。上星期六，我的同行卓Jenny 指出，

她擔任大西雅圖地區第一家中文電視台全美電視公司（AAT）總裁的兒子卓德惠（David），今年是35歲。

幾十年來，我們一直與兩代以上的同事、讀者、客戶、員工和各界人士進行互動。他們塑造了西華報的夢想和歲月，創造了許多重要的里程碑。

人們最常問我的問題是：「是什麼因素啟發了你創辦西華報和Asian Weekly」？

不管相信與否，我今天的許多靈感來源依然鮮活存在。想像一下你自己，現在如同當年，像我一樣在1982年在華埠國際區，開創了新聞事業、開始了報業之旅、開始了賦予社區權力的卓越旅程。

華埠國際區社區公告欄

為什麼我想發行自1927年以後在西北太平洋的第一份中文報紙？自19世紀末以來，懸掛在南七街南九街的華埠國際區社區公告欄，就沒有進一步的發展，沒有人知道這塊公告欄是何時被設置在那裡的。

不要低估小看了這塊老木頭，它是年年歲歲層層疊次社區歷史的告白。幾十年來，這塊公告欄是中國移民了解社區發生了什麼事的唯一資料來源。

舉凡找工作、抗議海報和各項活動，都被張貼在這塊破木頭上，為方便起見紙張被釘在一起，既沒有色彩也沒有設計。20世紀70年代我第一次抵達西雅圖時，立刻注意到這塊垃圾板，這表明社區沒有辦法及時獲取準確的訊息和消息。

由於來自西雅圖中華總商會的資金（Seattle Chinese Chamber of Commerce）贊助和維護，公告欄現在似乎較有吸引力了。

大同飯店，宇和島屋

1981年12月，我開始在華埠國際區為西華報的創刊號銷售廣告。大家要記著的是，當時的我是沒有太多的銷售經驗，除了我曾經有過短暫時刻賣女裝的經驗。

推銷報紙廣告如同在華盛頓州的礦山尋找黃金一樣困難，因為它是無形的，商家不能立即看到真正的好處。

在那些日子裡，策略上的規劃超出了我的能力，我的一些假設是不合理的、是不可行的。基本上我認為，一個成功的企業可以承擔更多的廣告，而不是採小生意的作法。

當我發現大同飯店（Tai Tung）是華埠歷史最悠久的一家餐廳時，我認為向他銷廣告應該是件很容易的事，然而不僅向老闆Tommy Quan推銷廣告有困難，甚至很難向他推銷任何東西。在我和Tommy打交道的前30年，這家飯店從沒有靠廣告作宣傳而生意依然不錯，我要怎樣去說服他，讓他改變不需要廣告也能做好生意的想法呢？

老實說，很難相信他最後改變了主意。我的銷售技巧是糟糕的。然而他給了我半版的廣告並立即付款，他為什麼會改變初衷？可能是他看到有機會支持社區、或者他是因為看到一個穿著網球鞋和休閒褲的天真女士在國際區乞求賺些錢，讓他內心感到過意不去而已、或者他答應我是藉此得以擺脫我的糾纏。大多數人沒有意識到的是，Tommy話雖然說得強硬，但卻有一顆寬懷的心。

我傾向於相信上述所有可能的狀況，社區報紙是社區的重要組成部份。但Tommy給我的不僅僅是一個普通的祝賀廣告，它激起了我的信心和信譽，去爭取下一個潛在的買家，那就是：「Tommy已在我們報紙上買了一個廣告，你也應該這樣做。」

接下來是宇和島屋。我甚至沒有在店內和老闆森口富夫（Tomio Moriguchi）作預約會面。是的，華埠國際區最古老的雜貨店宇和島屋若能在西華報上登廣告，應該對我們來說是一個很好的前景！雖然這是我第一次見到森口富夫，他很善良，沒有像Tommy那樣挑戰我，在5分鐘的會面後，他給了我一個廣告。之後宇和島屋在西華報每週刊登廣告，一直維持到目前35年之久。他對社區的支持和承諾是難以估量的付出，特別是在這個印刷媒體廣告收入和訂閱客戶持續下降的時代。

Tommy如今不再經營大同飯店，目前是由弟弟Harry Chan負責，Harry是社區的支持者。森口富夫已經從宇和島屋的董事會退休，仍然在社區活躍。謝謝大同飯店和宇和島屋這些年來對西華報親切的支持。

仁人服務社

1972年，我的兩位同學鄺麗瑤和John Lo在過去舊的陸榮昌博物館內成立了仁人服務社（CISC）幫助移民，我們被網羅去幫忙做義務的翻譯工作。

在那裡，我學習了第一手移民如何在新環境裡掙扎並需要的幫助經驗，它不僅僅只是翻譯服務而是對社會需求的服務，如家庭關係、育兒、工作問題和調整挑戰。新移民和長期移民都不了解外界的情況，除了只想如何生存下來和謀取生計。

一年後，鄺麗瑤開始與我為高中生開辦了一個年輕的外展計劃。我訪問了Southend高中，並邀請他們加入仁人服務社的行列。今天，仁人服務社總部設在華埠街區，已成長為一個充滿活力的社會服務機構，不僅服務於中國移民，還為不同族裔的移民服務。

中文電台節目

同一時期，希望在社區發揮作用的另一批同學，也通過KRAB發起了華文廣播節目，向中國移民提供新聞和信息。在第一階段的節目中，我通過寫劇本和戲劇中的人物，義務提供娛樂節目。

移民最大的缺乏信息時期是尼克森總統當政時的水門醜聞（Watergate scandal）。移民們怎麼能理解美國可以彈劾總統呢？我記得移民們在華埠皇宮書店外排隊，買從舊金山送來的中文報紙，了解關於水門事件的報導。

仁人服務社和廣播節目的義工經歷，給我留下了深刻的印象，華人移民需要很多幫助，必需有一些我可以做的事情，那是什麼呢？

我的教育

你長大後想成為什麼？我4年級的老師要學生們寫一篇關於這個話題的文章。

大多數人並不知道，當我在大三的時候，我是華盛頓大學日報（UW Daily）的第一位中國女記者。我接受了許多新聞課，雖然新聞不是我的專業。我在華盛頓大學日報的經歷讓我感到驕傲。我記得我是唯一一個得到報酬的日報記者，而我的許多華大的朋友只能在餐館裡找到工作。

是什麼激勵我去讀新聞課程，我想那是當我還是孩提時就想成為一名記者和作家，然而那時我不太了解這個領域。我知道如果我像大多數同學一樣寫將來當個老師、護士和秘書這些職業，是會得到普通的成績。但是如果我寫了一些非常規的事業，老師會給我更高的成績。當我和其他幾個人在課堂上被選出大聲朗讀我們的文章時，我感到很震驚。

有趣的是，我在生活中所做的一切，事實上都是準備我開始辦一份報紙的前驅，但答案並不容易在短時間內找出。我非常渴望應該做些什麼來改變社區。在西雅圖公立學校教移民社會學課程的4年後，我終於意識到創立華文報紙，將是根本解決移民問題的辦法。

早期貢獻者

西華報的誕生是由1927年位於華盛頓州華埠國際區，在西雅圖兩週發行一次的免費亞洲美國報紙國際審查員（The International Examiner）公佈這個消息，西雅圖時報（The Seattle Times）和P-I迅速跟進報導。在1982年1月20日盛大開幕的當天，3家電視台在西華報的第一個辦公室——布殊飯店（Bush Hotel）的地下室採訪我們，我的記者的支持讓我感到驚訝。

美聯社（The Associated Press）收錄了這個故事，消息傳播到包括日本和香港在內的很多地方。是你們激勵我們繼續戰鬥，感謝您們的報導，標誌著我們隆重開幕的場面，時至今日過去的點點滴滴仍讓我保持著鮮明的記憶。