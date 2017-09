35週年報慶特刊：西華報35年重要大事一覽

1982年——元月20日創刊,是美國西北地區自1927年以來的第一份華文報紙,當時辦公室設在布殊中心,發行最初的6個月,西華報僅有12頁篇幅,6月後擴版至16頁。

1983年——發行英文版。動機是慶祝中國新年及防止美國大眾對華美事件造成華人社區的不利觀念。增加營業項目如翻譯,印刷等服務。

1984年——吳靜雯社長接受市長萊斯頒贈小型企業獎,是得獎人中唯一的亞裔婦女。

1985年——西華報第一次出版西雅圖中文黃頁電話簿,刊列商家資料以利大眾查詢及促銷商家生意。

1986年——西華報擴大業務,搬遷至414 8th Ave. S., Seattle, WA 98104前陸榮昌博物館舊址,同年5月舉行啟用新址慶祝酒會。社長被西北太平洋雜誌推薦為普捷灣40年最傑出婦女之一。Northwest Asian Weekly 從4頁增至8頁。

1987年——西華報在首頁、尾頁及中間版套印紅色,並從16版增至20版。

1988年——西華報從20版增至24版。

1989年——西華報英文版改變格式。吳靜雯被西雅圖週報選為100名最有影響力的人且名列前40名之內,並從婦女職業會雜誌贏得經理級職業婦女的優秀領導獎。和一位不願透露姓名的香港合夥人買下國際戲院。

1990年——吳靜雯獲甄選自從事傳播事業的婦女的Matrix Table獎。增加全職人員至20名。

1991年——吳靜雯獲日裔美籍公民聯盟獎,Nordstrom多樣文化獎,及雅芳頒發的企業獎。Northwest Asian Weekly由每週16版增至20版。

1992年——分別在海城酒樓慶祝10週年華語及英語晚宴。為健安療養院募集4萬元捐款,開創本報為非盈利社會服務機構籌善款的傳統。獲商界傑出女性獎,小型企業署頒贈的華州西部傑出女性企業家擁護者及傑出少數族裔企業家接護者獎。西華報英文版改名為Northwest Asian Weekly,約收到650個取名的建議。

1993年——榮登入Roger Frita所著《致富者不為人打工:創業者指南——Nobody Gets Rich Working For Somebody Else: An Entrepreneur’s Guide》——書中的內容。

1994年——吳靜雯榮獲KCTS-9電視台節目《西北區傑出人士》介紹。榮獲 Lindsey Johnson和Jackie Joyner-Kersee合著《女性的位置無所不在——A Woman’s Place Is Everywhere》——書的介紹。

1995年——通過百老匯舞台劇《西貢小姐》慈善演出, 共募得$55,000作為成立西華報基金會的資金,基金會主要服務對象為青少年。同年舉辦第一屆《青少年領袖夏令營》並舉辦《傑出多元化青少年》頒獎。隨報開始贈送西華報讀者袖珍月曆。自此後每年都贈送月曆至今,並且已從袖珍型月曆增為大張版彩色高級版月曆。

1996年——西華報基金會成立非營利《有色婦女領導者》組織,組織不收會費。每年以不同主題聚會3次。

1997年——吳靜雯獲《大姐姐》機構獎;榮獲Shoshana Alexander著作《婦女的冒險——Women’s Venture》一書介紹。報社全職人員從4名增至9名。在喜來登(Sheraton)酒店慶祝15週年報慶,表揚亞裔先鋒獎人士,當晚計900名來賓與之共慶。

1998年——吳靜雯獲《亞裔專業人員全美協會》以及《華盛頓大學多文化校友合作組織》頒獎。

1999年——西華報因傑出報導有關健康的議題,受到《保健及市民服務局第十區》頒獎。

2000年——舉辦《亞裔先鋒獎》表揚華州最具影響力的亞裔。西華報大樓開始動土。吳靜雯榮獲專業記者工會頒贈《報業傑出服務獎》。

2001年——西華報夏令營青少年領袖活動的數名亞裔學生,因被警察指控在未設紅燈的馬路上過街,被扣留45分鐘,並開出罰單,後經義務律師至法庭申訴,認為警察有歧視行為,撤銷該案並取銷罰單。吳靜雯榮獲金郡市聯盟頒贈《本年度最傑出市民獎》。西華報基金會捐款$10,000給911事件紐約警察和消防隊員基金會。

2002年——10月份在西雅圖喜來登飯店舉辦20週年報慶,共700名貴賓出席。晚宴共募得$13,000美元捐助社區多個慈善中心。吳靜雯榮獲奧立岡州ASTRA協會頒贈《女勇士》獎。

2003年——在西雅圖市政府舉辦首屆《彩虹書展:慶祝有色族裔作家》作品活動,計500人與會共襄盛舉。

2004年——吳靜雯榮獲韓裔基督新聞報頒贈《北區服務獎》。於華埠龍門酒家舉辦《表揚州保險公司——State Farm 》活動,籌款捐贈數個小學各美金$1,000。西華報在《多元化職業博覽會》榮獲《多元文化就業獎》,吳靜雯榮獲《華盛頓大學傳播系校友傑出人物榜》。

2005年——發行彩色版。吳靜雯榮獲女性大學社頒發的《Brava獎》;華盛頓報業發行人協會頒贈《最佳商業報導》第三名;華大傳播系頒贈《傑出校

友獎》;少數族裔協會頒贈《自由精神獎》;普捷灣商業報頒贈《最具影響力女性獎》、哈金林研究學院頒贈《健康系列獎》。

2006年——吳靜雯榮獲美國聯邦參議員克靈頓與威爾頒發的《英勇婦女獎》。西華報專題圖片榮獲《職業新聞者協會》圖片一等獎。

2007年——吳靜雯榮獲華盛頓州印度協會頒贈《社區服務獎》及有色婦女領導計劃委員會頒贈《輔導者獎》。西華報英文版面經過重新設計。Northwest Asian Weekly編輯Carol Vu獲專業記者工會頒贈的《社論》第三名及《一般性新聞攝影》第一名。編輯部獲《插圖》第一名及《一般性新聞攝影》第二名。奧運金牌得主Apolo閃電造訪西華報。

2008年——吳靜雯榮獲《大西雅圖商會傑出族裔商業獎》並再獲《百人傑出者獎》。並將獲得Wells Fargo銀行頒發《創業先鋒獎》$5,000元獎金。同年Northwest Asian Weekly編輯與記者榮獲華州新聞專業獎。在西雅圖會議中心(Convention Center)慶祝25週年報慶,前州長駱家輝及州長格萊戈瓦(Christine Gregoire)都親臨道賀,900嘉賓與會共襄盛舉。

2009年——分別舉辦三次族裔婦女活動,活動分別為表揚20名在社區倡議正義公平的活躍份子,談政治與公職及非牟利機構的婦女權力。

2010年——吳靜雯榮獲華盛頓州印度商貿關係委員會(WASHTRAC)在西雅圖太空針舉行第一屆《跨國建友獎》頒獎典禮,授權WASHTRAC於秋季商務訪問印度東岸第九大州Orissa儀式。同年並獲華大婦女中心頒發的《先鋒婦女獎》,該獎是為紀念婦女投票選舉100週年而設。吳靜雯籌得萬元獎學金,以西雅圖時報總裁名義贈予華州大學生。Northwest Asian Weekly榮獲WNPA及SPJ獎項。

2011年——西華報基金會自本年起配合中國新年活動開始舉辦《兒童民族服裝巡遊比賽》。西華報英文版Northwest Asian Weekly 榮獲四項Society of Professional Journalists寫作評比賽中共獲得四項寫作獎。同時榮獲寫作及設計的7個獎項。吳靜雯榮獲華大Odegaard獎項,這是一項最高的社區義工服務獎,吳靜雯將2008年榮獲的Wells Fargo銀行頒發《創業先鋒獎》$5,000元獎金,湊足$10,000成立獎學金。

2012年——4月22日在華埠康樂酒家舉辦30週年報慶。於10月5日在喜來登舉辦另一次報慶晚宴。兩位州長候選人Jay Inslee和Rob McKenna都前來恭賀,來賓千餘人出席。同年英文版Northwest Asian Weekly榮獲4項SPJ獎,4項WMP獎。

2013年——舉辦表揚社區橋樑創建者及積極向上者的《族裔婦女午餐會》;西華報英文版Northwest Asian Weekly榮獲六個獎項。得獎員工分別是Jason Cruz、Stacy Nguyen、Han Bui。

2014年——西華報英文版榮獲華盛頓出版協會年度《優秀報刊》獎的13個獎項,及社區服務獎的第二名。

2015年——西華報舉辦《回收物時尚服飾設計》比賽,及表揚擔任由男性主導角色的傑出女士及冉冉之星和女性與財富的《族裔婦女午餐會》。

2016年——西華報舉辦《新春晚宴創意時裝設計走秀》比賽及晚宴。英文版Northwest Asian Weekly獲第129屆華盛頓報紙出版商協會年會頒發的13個項獎。西華報基金會成立的非營利《有色婦女領導者》組織活動在9月劃下句點,20年來表揚近600名婦女。