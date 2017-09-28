35週年報慶特刊：挑戰與成長

在西華報工作已有多年了，理應一切都非常順手，但事實是，西華報每天都有可能發生你意想不到的事，讓我們措手不及。

「我要登廣告」「非常感謝你，那你想怎樣登呢?」「我是做XX（某行業）的，我不知道怎樣登，你替我想吧！」這樣的對話在西華報經常可以聽到。是的，客戶們好像認為我們對他們的行業非常了解，可以馬上就把廣告內容填上去。其實，我們不能無中生有，必須要訪問客戶，從他們那裡得到一些相關資料，我們才可以設計出最合適客戶的廣告。

別以為把廣告設計出來就可以完工，客戶會根據自己的喜好進行修改，有些廣告可以一次通過，但遇到一些難纏的客戶時可就不好玩了。他們只要想到什麼，就會叫我們改，無論多細微的改動、無論多頻繁的次數、只要他們有一點兒的不稱心也要非改不可。

西華報的員工們必需配合客戶作出相應改動， 直到客戶滿意為止。要完成一個廣告絕不容易，員工們的技術和對客戶的耐心必不可少，但是，當獲得客戶的最後認同時，我們又是多麼的喜悅、多麼的滿足、多麼的有成就感！

西華報——充滿了挑戰

某一個星期四、一位客人推開西華報大門就大聲嚷著:「為什麼西華報不免費呢？賺了這麼多年還賺不夠嗎？還要麻煩我每個星期來這裡買報紙。」這位客人的聲音之大、就連我們這些坐在離大門口較遠的人也聽得很清楚。顯然易見、這位客人根本不明白報社的苦況。

現在是資訊發達的時代、報紙不再是唯一的宣傳途徑、廣告客戶不再像以前一樣依賴報紙宣傳、他們會通過其它平台去達到目的。這幾年，我們的廣告已經遠不及以前了。那我們是怎樣面對這樣的衝擊、在逆境中求生存呢？

唯一的出路就是以內容取勝、盡量切合本地華人的生活需要。例如本地新聞、本州新聞和社區新聞就可以讓讀者了解身邊發生的事情。我們有一班忠實的作家朋友、每星期為西華報提供優秀的文章；我們有在本地報紙中最龐大的分類廣告、幫助本地區勞資雙方。正因為西華報有它自己的價值、才可以得到一批忠實客戶和讀者的支持、一直走到今天。

西華報的員工們每星期就為辦好這份報紙而努力工作、每一份報紙都集合了西華報每一位員工的心血、這難道是50美分的價值可以媲美的嗎？每星期能順利出刊一份西華報、我們就像打勝一場仗。真的！絕對沒有誇張。

每個星期四一大早、我們聽到客人進門買報紙時問前檯接待員：「我今天第一名嗎？」那時、我們都欣慰地笑了。

西華報——風雨中成長

西華報走到第35個年頭絕不容易，同時也因為是第35年了，充份體現了這份報紙的實力和價值。

願吳社長帶領我們各位員工繼續努力，携手一起迎接更美好的將來。

西華報——35週年快樂！