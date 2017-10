35週年報慶特刊：挑戰與成長

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 需要一大村子的人來養育兩份報紙。西華報中英文版的兩份報紙,是由驚人的領導者和卓越的人才組成。然而在過去35年的出版旅程中,我們失去了很多相攜相伴的盟友。 自2015年以來,我們失去了胡國恩夫人(Ruth Woo)、陳榮新(Donnie … [繼續閱讀……] about 記憶過去發生的事 失去盟友的痛苦