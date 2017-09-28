法律淺談：教育權利知多少

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在美國，每個州均設有免費公共教育制度，從幼稚園到12年級提供免費教育；經費依賴納稅人的稅錢；華盛頓州也不例外，本州的公共教育經費來源包括：州稅收佔70%、地方稅收佔20%、聯邦補助佔10%。此外，本州政府制訂了許多法例，確保學生及其家長的權利及對他們提出保障，其中包括﹕

一，平等教育機會 一，平等教育機會

美國憲法規定，學生絕不能被剝削接受平等教育的權利，學校不能因家境、種族、膚色、性別、國籍、信仰、婚姻狀況、生理或心理上的殘障、或犯案記錄而歧視學生。所以即使身份不合法的兒童，也擁有享受免費教育的權利。

二，公正程序

法律保障學生不受到不合理的搜查和扣留。校方若要處分學生，必需按照每個學校區所採納的規章來處理。根據州法，校方必需向所有學生及家長提供有關紀律處分和糾正措施的成文規定及程序。在紀律處分的過程中，學生絕對享有公正程序的權利。

三，宗教自由

每個校區必需採納政策，確保學生享有宗教自由的權利，以及避免學校及課室的活動受到宗教影響。

四，學校的選擇

一般來說，住在校區的學生可以堅持前往最近寓所的學校就讀。但在一些情況下則屬例外，比如學生需要接受特殊教育，但最近的學校缺乏這方面的條件，又或者該學生所屬的校區實施混合種族的政策。

五，殘障學生

根據州法，不幸患有殘障的學童有權依靠公共開支在普通或特殊學校設施內接受免費及適當的教育機會，並且應該在最少約束的環境下學習；校方必需每年與家長合作為每一個學童制定「個人教育計劃」。話雖然是這樣說，由於政府預算有限，父母若不努力爭取的話，孩子很有可能享受不到他們應得的麼協助。

六，健康措施

在入學之前，每一位學生必需接受某些疾病的免疫注射，除非預先經州健康委員會的豁免。

七，在家教育

在一般情況下，適齡兒童必需到公立學校上課，除非他們是在經公共教育總長批准的私立學校或家教計劃下接受教。若上述任何權利受到侵犯，可通過法定的有關投訴或訴訟程序要求公平的待遇或賠償。