川普總統罵人與狂言不是新鮮事，閉門私底下罵人說粗語誰也管不了他，但在公眾場所以總統身份公開罵人為「他婊子養」的言辭，不管對方的過錯如何，但作為美國最高領導，無論如何實在是不恰當也不應該。

辭鋒凌厲的人可以輕描淡寫就能一針見血言之有物，罵人於無形。川普的文化水平實在令人慘不忍暏，也難以想像他身旁的寫手如何服侍他及為他撰稿，因為這是一個失控的總統。他的隨意與不按事實全憑直覺反應已接二連三令人嗤之以鼻，也苦了忠心支持他的死硬派。

任何當領導者都不一定是萬能的，但在其位置上總能分輕重及在困局時知道如何緩和局勢及懂得解困。保持風度是對職位的尊重。川普用粗口去漫罵球員不尊重國家時忽略了自己的身份，隨口出了三字經。有朝一日他或他的孩子被人罵是「他婊子養」的時候，相信他的反應比現在還是客氣回應表達不滿的球員們野蠻與流氓。

川普近期在聯合國有關北韓的演說與對球員的粗口漫罵令人再懷疑他的精神狀態是否稱職。一個隨意漫罵不顧後果的領導是國家的計時炸彈，很容易危害國家安全。北韓金正恩與川普的隔空對罵戰隨時有可能在短瞬間擦出火花演變成戰爭。川普與金正恩是過足口癮，但受損害與承擔後果的都是平民百姓，反正他們是不會引咎辭職，祗會將責任推到別人身上及繼續胡言亂語。