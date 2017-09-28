記憶過去發生的事 失去盟友的痛苦

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

需要一大村子的人來養育兩份報紙。西華報中英文版的兩份報紙，是由驚人的領導者和卓越的人才組成。然而在過去35年的出版旅程中，我們失去了很多相攜相伴的盟友。 自2015年以來，我們失去了胡國恩夫人（Ruth Woo）、陳榮新（Donnie Chin）、山度士（Bob Santos）和Al Sugiyama四位巨人。他們在社區的作為和驚人的貢獻，改變影響了許多人及我們的生活，而我們只是數以百計的受益者之一。 還有其他一些卓越的前輩，我們希望他們仍活在世上。為了表示感謝，我想藉此文表達致敬之情。 我們的領導人以他們對社區的熱情，把推動族裔媒體視為社區資產，認為強大的社區需要有自己的媒體，以強大的聲音和存在作為公器。社區和媒體的福祉唇齒相關相互依賴。沒有強大的聲音，社區就無法發揮有效的運作。 看到我們的領導人在我們30多年的出版中，相繼過逝令人心碎。不過，讓人高興的是，他們的工作在今天仍然具有影響力和相關性。

Ted Yamamura

波音工程師Ted Yamamura，經歷了自己打破玻璃天花板的挑戰。而且他看到了許多亞裔美國人能在白人企業中任職。

只因為他無法進入上級管理層，並不意味著他就放棄這個追求。相反，他通過建立執行發展研究所（EDI）將他的目光瞄準下一代領導人，培養和準備年輕的亞裔美國人，成為企業界的領導者和管理者。他讓波音公司為這些亞裔員工付款來完成這項計劃。今天，在EDI研習的許多亞裔不少人取得了相當的成功，許多人也都晉升轉向了管理階層。

我們多年來一直覆蓋亞裔社區的報導，但給人的印像是我們並不是，因為版頭上的報名不能突顯我們的涵蓋面和重要性。Yamamura在西華報的英文版上反映這個現實，並建議我們「改名字」。在我們十週年報慶之際，我們接受他的建言，通過選名比賽更名為《Northwest Asian Weekly》。

改變我們的名字是生存的進化和戰略。華人市場太小了，不能支持英文版。Yamamura和許多支持者幫助我們改名。911後，我們迅速擴大覆蓋範圍，包括印度、巴基斯坦和阿拉伯等其它亞洲族裔群體，都被囊集在我們的報導中。

胡國恩夫人

胡國恩夫人一直勸勉亞裔和非亞裔候選人，因此被譽為「亞裔社區的政治大師」的雅號，讓亞裔擁有政治上的賦與權力是她的目標。她也鼓勵這些候選人在西華報上做廣告。有時候，如果候選人不能籌集足夠的資金，夫人會找到捐助者支付廣告費用，我懷疑她是否自己掏腰包付了很多這樣的廣告。

當西華報組織晚宴和活動時，吳國恩夫人經常是第一個打電話給我的人，並說：「我要買一桌。」夫人是過份的慷慨，更是唯一一位能在一年中我們舉辦的多個社區活動中買桌的人。當她打電話時，肯定的聲音就像是腎上腺素高亢的人，激勵我繼續前進。活動中賣桌是非常具有挑戰性的，特別是當我們表揚許多不為眾知的無名英雄時。

她會邀請候選人和民選官員擔任她的坐上客。當駱家輝當州議員時，她要求我把駱家輝的名字放在她買的桌子上，以增加他的知名度，儘管這張桌子是她付錢買的。

當她年紀愈來愈大時，仍然還是支持我們的活動，買桌邀請很多政治家和候選人，但在這些活動中她自己卻沒有到場出席。

金郡議長Joe McDermott說，每當他被邀請到胡國恩夫人的買桌時，都希望能和她一起度過晚宴，但遺憾的只會得知她不在場。

胡國恩夫人經常會建議我們在報上介紹即將到來的亞裔美國人。她的投入使我們能夠了解許多有前途的領導人，特別是我們可能錯過的政治家的助手。

許錫葵

作為越華難民，許錫葵代表來自越南、柬埔寨、老撾的華裔，也多年來戰勝了許多傳統華埠國際區的組織。

許多人只接受來自與自己歷史共同的鄉村成員，或者擁有相同姓氏的宗族。很遺憾的是中國人已經忘記了第一次抵達美國時遭到歧視的情況，當他們忘記這一點時，就歧視起自己的親族。

許錫葵是所有族裔社區事業的主力，包括為健安養老院以及過世的陳榮新國際區應急中心（IDEC）籌集資金。他接受了最吃力不討好的任務，似乎總樂在其中。

在諸如地震、洪水、颶風等災害的籌款工作中，許錫葵永遠是第一個採取行動，也鼓勵他人共襄盛舉。他理解錢是偉大事業必不可少的，鄙視空談和承諾，讓社區領導負責。從企業盛大開幕的好消息到壞消息，他會想方設法地找到贊助商，在西華報買全頁廣告。他會列出所有的捐助者，即使是只出$10美元和$20美元的捐助者，也都一視同仁，讓整個社區共同參與是他的目標。

然後他得處理艱難的一部分——收錢。是的，他是捐助者之後的孤獨收錢者。特別是在活動中，他會隨身攜帶打印廣告的副本，劃掉已付款人的姓名。

他是一個獨一無二完成任務的領導者，甚至啟發了吝嗇的人。他為西華報的生存貢獻卓著。

山度士

大家叫他鮑伯叔叔（Uncle Bob），人緣非常好，很有趣，最重要的他是一個有智慧的人。

鮑伯對Asian Weekly的貢獻是來自他的言語和音樂。如果我們需要報導任何事，他從不曾說過：「讓我再回覆你。」，或者「我必需考慮一下！」，或者說「不要寫這些。」

他的尖銳機智和一語道破的直言，促使我們的報導，會更完美。鮑伯叔叔是位有才華講故事的人，在活動中很自然就能吸引觀眾。他的勇氣像海洋一樣廣闊。對說或做正確的事情，他駕輕就熟，知道自己無需做特別的允諾。

過段時間，他就會給我們帶來驚喜：一個周全的評論。「只是給你（報紙）的。」這意味著是專門為Asian Weekly量身打造的。

Al Sugiyama

是位充滿激情的領導人，Al Sugiyama擔任Asian Weekly的耳目多年。在他生病前，會發電子郵件甚至打電話給我，如告訴我一位本地的男孩做得很好並獲得領導職位，或者發生了某些事。有時候，他提議年輕的亞裔美國人，在我們的活動中擔任司儀或者是獲獎者。不斷地把他指導的朋友和眾人推薦給我們，以確保這些人能有曝光的經驗和學習的經驗，以便為未來的領導角色，做出更好地準備。從他寶貴的新聞提示中得到的故事，經常發表在我們的頭版上。

Al Sugiyama會告訴我一些有關社區裡沒有人知道的事情，甚至是一些家庭和眾人的關係。有時候，他會告訴我關於在附近開業的新的亞洲餐館，甚至哪個商家製作了最好的蛋糕。

看他放上不少的網絡訊息是非常有趣的。失去他，不僅意味著我們失去了一個偉大的盟友，而是失去了他提供給我們的基本資源和聯繫。

王純純

她是許多人摯愛的阿姨， 更是西華報的冠軍。自1983年進入我們辦公室門後，王純純就為西華報做任何點滴大小的事情。她介紹自己說， 她希望我們成為她的朋友， 而她原來不僅僅只是一個朋友而已。

她是唯一一名在到期日期前，做出10年續約的讀者。她自願為報紙推銷訂閱單，幫助我們成立基金會，並相信我們的工作應該著重於青年。

王純純和胡國恩夫人都有一個共同點，他們會為我們的前州長駱家輝做任何事情。在駱家輝競選金郡郡長和州長時，他們一起舉辦籌款活動。

陳榮新

每當遇到緊急狀況，我們會打電話給誰？ 陳榮新是第一個想到的名字。他是獨一無二的，因為他知道華埠國際區的好壞美醜。是的，那些人是騙子，他會告訴我所有關於他們的事情。

作為國際區應急中心（IDEC）的創始人，陳榮新是華埠國際區非官方和志願的巡邏者。

兩次，當我吃飯的時候吞下了一大塊肉，他救了我的生命。我想我的喉嚨太小了，或者我太餓了，吞嚥太快，沒有注意到要慢食慢嚥。

有次，我們的店面和鄰近商家的店面玻璃被不肖份子打得粉碎，我們打電話給他，因為他知道誰是這些惡作劇的不良份子。

他問的第一件事是：「你有沒有得罪任何人？」他指責我的方式很有趣！

後來，陳榮新發現誰幹了這事。原來是一個孩子玩彈弓。他經常比警方先一步知道發生了事情，甚至比警察知道的更多。他不僅保障華埠國際區安全，更讓我們報社感到安全。

趙清鸝／丹尼諾夫律師

早年中文學校校長趙清鸝帶領一群老師在週末教華人子弟學習中文，她本人則是在一家建築公司上班。她力促公司將廣告放在我們的報紙上，是對我們實質的支持。

此外丹尼諾夫（Dan Danilov）律師更是將律師事務所的廣告，整版整版地刊登在西華報和Northwest AsianWeekly上歷經數年。他慷慨的支持是我們早期報紙得以維持經營的最大客戶之一。

我懷念他們兩位對我們早期事業的鼓勵和支持，同時謝謝以上我在這篇博客中提到的所有優秀的男士和女士。

感激你們所做的一切，請在天之靈安息吧！