35週年報慶特刊：我是第一名員工

我是西華報第一名員工。報紙創刊35年，我在36年前已成為第一名僱員。

1981年10月，吳靜雯社長決心要創辦中文報。當年，50年來，西雅圖都沒有中文報紙。蒙華大中文系何愷青教授的推薦，吳社長找到我，商量創辦中文報的事宜。

可以說是「一說即合」——因為我是「中文人」。我在香港時曾為報紙雜誌寫過很多小說和雜文；我曾為《知識半月刊》當過助理編輯，該刊是由香港著名女作家孟君主編的。

令人意想不到的是，我懂打字。英文打字？有何特別？不！我懂中文打字。辦中文報不是很需要中文打字嗎？如此這般的條件配合，我成為西華報第一名員工——總編輯。

由此可見，也可以肯定的說，創辦任何事業，首先最需要的是人才。社長的堅持和遠見，我的中文基礎，成就了西華報，讓我有生之年，能參與創刊35週年的活動。

報紙創刊之前，要開會、確定內容、預測發展、選定辦公室、招聘員工等。

當來自台灣的中文打字機運抵西雅圖後，即展開訓練員工打字的工作，是一項十分艱巨的過程。中文打字的操作，是令人難以想像的。現在電腦打字、排版，容易多了，而且效果更勝以前太多了。

報紙創刊後，就開始悠長歲月的奮鬥。經營報紙的困難，一般讀者是不容易看到其門道的。而且，我也不多寫了，因為慶祝報社創業35週年，最要講的，是「恭喜！」。