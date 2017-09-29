35週年報慶特刊：沒有你們就沒有我們 我在西華報的25年

西華報慶祝35歲生日，而我在西華報工作了25個年頭，是西華報3/5的年日，幾乎是我人生1/4的世紀。 剛進西華報的我，只做些簡單的打字工作，那時的排版全是手工處理，將電腦印出的單張文章或廣告，一張張的貼在版紙上，照片得到暗房處理後使用，工續之多之繁雜，是今天使用全電腦操作的同事們無法感受到的經驗。 我走過了從手貼報紙版到今天電腦版的歲歲月月，深切體認到天天努力，與時俱進是西華報生命活力的最佳寫照；報紙的廣告是維持生存的唯一途徑，幾十年下來的功底，是西華報奮鬥的挑戰；參與社區活動，加強華人在主流的重要性，是西華報的宗旨，年年月月的堅持，使西華報有了今天的成績。 25年在西華報的工作讓我快樂的原因，除增加了不少學習的能力且擴大了視野，它不是用金錢可以衡量的豐富，西華報是我學習和成長的學校。然而更大的收獲在於認識了不少朋友，大家以文會友，以友為文。在此感謝25年來投稿的所有作者朋友們，因為沒有你們就沒有我們，我在西華報25年的成績是你們的成績、是你們的光榮。

以下節錄近月和其中幾位作者朋友間的互動，其中劉誕麗女士是從未謀面的作者朋友，從中可以了解我為什麼25年來願意在西華報工作的主因：

南希寫給誕麗：你是應該不斷地問我有沒有收到稿子的。這麼親身體驗參與的畢業典禮是遠在美國華人的耳目，是應當讓讀者能讀到的好文。

感謝你這些年來總是送來文章與我們共渡美好時光，西華報今年慶祝35週年慶是個大日子。我從沒有看過你，也從沒有你的照片，可否寫個短文，也附上一張照片，讓我知道你。我今年已66歲，已到了全退休的年齡，能和你這位作者朋友神遊這十多年，真是種福氣和快樂。

我喜歡這份工作，全是因為有你們這些好朋友。你知道華人公司的薪水不高，但這不影響我對工作的熱情。我從你們的文章中享受你們生活的點滴，並了解朋友們生活的方式和接觸的人事，擴大了我的視野。

前三星期臧英年先生從北京回西雅圖到報社一訪，我們相談甚歡，他可能明年全家要回西雅圖不再在中國了。但我知道這快近20年來，他的禁煙工作對中國社會一定起到相當程度的貢獻，肯定他的所作所為，不求任何報酬能如此堅持自己理想的人，我在臧先生的身上看到了尊嚴和驕傲。

北京的夏天應該是熱得連蟬都懶得鳴了吧！西雅圖真是個舒服的地方，今早搭巴士上班，不少人和我一樣仍穿著件單薄外套，早晚是有些涼意，到了中下午又是個明媚的陽光天。

你自己走在道上，是我感動和感謝的勇氣，這讓我想起錢鍾書的老婆楊絳，女人的韌性是頂得住風雨的，照顧好我們自己，就是對家人和社會最大的禮物。

誕麗寫給南希： 謝謝你的來信，很感動你對我的「恭維」，有點不可當。你為報章的盡心盡力實在偉大。你在美國能打開百度跟360巡航網嗎？都有許多有關我的介紹，也有照片。歡迎你能到北京玩玩，住在寒舍好嗎？

我等一會就出門去新疆看我97歲的三叔叔，明天跟他過大壽。他的一生很有意思。明年初我就是80歲了！時間過的太快了。我有4個孩子。最小的是女兒 MIMI，住在倫敦。他們都能寫點東西。老二KAISER KUO 在中國有點名氣。老三JAY是律師，愛寫音樂有一個劇進了百老匯，老大愛寫科學怪事，他已當了外祖父了！

南希寫給誕麗：你真行，還能出門去新疆為97歲的三叔過大壽，真是個只憑想像就肯定是個感人的畫面。謝謝告知我你的四個寶貝孩子，個個都很優秀。你這個做老媽也不差，能闖出自己的天地和人生，真讓我忍不住的要鼓掌了！

（註：《畢業典禮》一文，已於本年7/22-7/28一期刊出。）

南希寫給水仙：謝謝送來的兩文，即使是隨筆也都讓我會心一笑，尤其是你尷尬一文的結尾，真是畫龍點睛，你的妙筆把生活都生花了。我真喜歡你的文章，在煩雜的一天生活中，看你的文章是個享受。祝好!

（註：水仙的散文常出現在西華報廣受讀者喜歡。她文采豐富遣詞造句自成格局且獨特有味，篇篇好文總讓人賞心悅目。）

南希寫給包毅：能再見到你是我的福氣，你比以前胖了些，所以也精神些，雖有書信往返，但多年不見，卻也有陌生感。真高興知道你覺得這趟美國行還可以，我是沒事不會再渡洋過海的旅遊了，坐飛機至少要十來個鐘頭的被困在一個機艙裡，卻實是有些受罪。

看來你是看西華報的電子版了，真要謝謝又多了一名讀者。我對球類運動沒有興趣，陳靜是因為有廣告才知道她很有名呢！

（註：23年前我剛來西華報，包先生是位從中國來的訪問學者，曾到我們報社買報紙，對我們用電腦很是好奇，徵詢是否可就近一看，我說可以。如是這般，他就成了我的作者朋友和老朋友了。）