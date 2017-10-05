華州挖剃刀蛤十月六日首開鑼 備妥工具把肥蛤帶回家嚐鮮

（本報訊）華州首季放行挖剃刀蛤Razor Clams已確認市民可以在十月六日至七日到本州四個指定海灘包括長灘Long Beach， 孿生港Twin Harbors，高柏麗斯灘Copalis及滿哥莫曲灘Mocrock挖大蛤。

華盛頓州漁類與野生動物部門剛證實本地的剃刀蛤安全可以食用，所以才公開宣佈挖蛤日期。早前華州海岸由於受到海洋毒素污染影響，很多貝殼類都不能食用，海灘都全部封閉，禁止挖掘任何貝殼類海鮮。在本週五至六上述四個海灘的開放時間都在下午後。市民如早上到達也要等待中午後才能開始追尋他們的目標。

在一般情況下，退潮前一至兩個小時到達沙灘是最理想的挖掘時間。十月六日的退潮時間是在下午七時四十九分；十月七日則在晚上八時三十三分。

華盛頓州漁類與野生動物部門貝殼海產部門經理艾雷爾表示，近期市民或者會被貝爾斯郡貝殼禁令所混淆。他澄清說華州海岸是不准挖蛤，但倘若海洋污染毒素經檢查後成績理想，其實是可以容許市民前往挖蛤。他的部門會定期性抽查貝殼類的成份，也會在官方網站上載結果。市民如果錯過了今次的機會，就要等候至第二次挖蛤，日期暫定在十一月二日至五日，但還要等待屆時檢驗結果才能真正落實日期。市民請留意網站：http://wdfw.wa.gov/fishing/shellfish/razorclams/current.html.公佈的最新資料。

在二Ｏ一七年至一八年的挖蛤季節期間，年滿十五歲或以上的挖蛤者可以申請釣魚牌照。申請詳情請瀏覽網站：https://fishhunt.dfw.wa.gov。市民謹記每日祗可以挖十五隻剃刀蛤。今年在上述四個海灘將會有來自馬利蘭大學的研究隊伍調查剃刀蛤的收獲及市民食用蛤隻的情況。願意接受調查的市民歡迎向研究隊伍提供資料。