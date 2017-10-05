2017公職候選人與少數族裔媒體會面 October 5, 2017 by Lei Pei Leave a Comment UZMA BUTTE競選科克蘭市（Kirkland）市議會第七號議員席位 JENNY DURKAN競選西雅圖市市長 BENSON WONG競選墨瑟島市（Mercer Island）市議會第六號議員席位 MITZI JOHANKNECHT競選金郡警察局局長 STEPHANIE BOWMAN競選西雅圖港第3號專員席位 EDEN MACK競選西雅圖公立學校第一選區董事會區第四號席位 PETER HOLMES競選西雅圖市檢察長 MANKA DHINGRA競選國會參議員立法區第45號席位 TERESA MOSQUEDA競選西雅圖市議會第八號議員席位 Hoang Tran（右）競選聯邦路市（Federal Way）市議員和KIM PHAM BETTY PATU學校董事會候選人和 RICHARD FINLEY 表爾威市議員李瑞麟和競選經理 JANICE ZAHN競選表爾威市議會席位和JOANNE LEE OMAR VASQUEZ（中間）競選西雅圖公立學校第一選區董事會區第五號席位和支持者 法官MARIANE SPEARMAN、法官MICHAEL SPEARMAN競選華州上訴法院第一區第二號席位 PETER STEINBRUECK競選西雅圖港第一號專員席位和表爾威市議員李瑞麟 從左至右：競選西雅圖市議員的FLORA YBARRA、OMAR VASQUEZ、JIMMIE MATTA、PAT MURAKAMI、QUEEN PEARL。 SUSAN CHANG（中）競選岸線（Shoreline）市議會第五號議員席位和GEI CHAN及MATT CHAN ①-②：少數族裔媒體會面活動約有100多來賓參與。計有33家少數族裔媒體及55名候選人參加此次活動。 ②
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