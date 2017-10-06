健安32週年籌款晚宴花絮 October 6, 2017 by Lei Pei Leave a Comment 9月30日逾450位社區人士出席了在表爾威市海悅酒店舉行的健安32週年慶祝晚宴及籌款活動。是次活動募得善款近$25萬元將用作於興建耆老生活輔助居庭和成人家庭護理 家園，健安將由一棟獨立的療養院擴展為一個友好老齡社區。圖為健安高層管理職員。 健安董事會主席宣佈西雅圖市定名2017年9月30日為「溫恩德日」，以表揚他對健安和華人社區的貢獻。溫恩德指出：「看見一群舊雨新知的健安支持者，聚首一堂為一個共同目標─支持我們的社區耆老─而努力，實在感到欣喜。」 左起二為溫恩德夫婦與來賓們。 左 起 ：Tony Au、前華州副州長歐文及健安董事會執行董事主席梁費聖奇（Stella Leong）。 溫恩德的兒子Tim及孫女Lois也都出席盛會並捐款。 健安董事會成員余海量夫婦。 由左至右分別為：健安董事會成員梁淑姿、林滋強律師，表爾威市議員李瑞麟夫婦。 ② ① ③ （①-③：社區內不同的團體都義不容辭地為活動提供協助，這些義工團體及人士包括西雅圖社區人士、華裔小姐及西雅圖國際瑞獅團等。） 左為健安董事會成員曹卓勝。 右為Saint Joy Song Brocade purse女士手提包拍賣的捐出者，由左邊的女士以$1,500元競標獲得。 駐西雅圖辦事處姚金祥處長（右一）捐出台灣限量版酒 周裕平及以$1,400元競價獲得標的物的熱心贊助者張家騏先生。 每位來賓獲得附有健安新設計標幟的茶杯作為伴手禮。 晚宴主菜及附上健安新設計標幟的巧克力點心。
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