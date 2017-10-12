公僕口不擇言應自負責

西雅圖市議會發動十五元時薪的薩旺議員最近惹上口舌官司，分別被對方指控。這原是她個人的事，但由於她是民選議員，發表言論時是針對本市的某些措施，但由於言詞出位而招來對方不滿的官非；目前爭論的是訴訟費用究竟是她自己承擔還是由西雅圖政府負責。

公僕應該是為民請命為民服務，敢怒敢言，他們的一言一行不謹是代表其本人的政見，也是代表政府的立場，故此說話小心謹慎是首要注意事項，不能無的放矢，更不能耍任性。皆因美國雖然是言論自由之地，但卻事事講究人權與符合憲法規定，一言不合訴之法律是平常事。

薩旺的兩宗官非估計將要花逾三十萬元，倘若是花得其所，當然納稅人是會支持也樂意支付，這也是為議員的正常行為撐場。唯薩旺的言辭涉及人身攻擊，目前市政府的財政狀況也要節約，故此這給了市議會一個難題，批與不批都會引起不同的反對聲音。

歸根究底不負責任的胡言亂語是應該由禍從口出者自負後果。西雅圖市政府在這些年來祗為一位在趕著開會時開車撞傷了自行車路人的議員撐腰打官司，其餘時候議員們都頗守口德。這也是經驗豐富老一輩的政治家與初出矛廬自以為是者的最大分別。政治家的口才與辭鋒是非常重要，說話技巧能緩和與扭轉局勢，化險及夷，也可以罵人於無形但卻大方得體，令對方有口無言無以應對。這才是高招。