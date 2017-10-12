我向危機戰鬥的武器（第2部份）

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

在我過去上的新聞課裡，都沒有教我如何準備好處理危機的方法，過去35年裡，我遇到了許多棘手的問題，包括訴訟、抗議、麻煩的員工、中美台灣的外交問題、不道德的競爭對手、社區成員的威脅等等事件。 雖然許多事情是不可打印出版公諸於世的，但在此我願與讀者們分享我多年來面臨的一些創傷。 我的員工為一些意想不到的危機作出了貢獻。如果你的員工不誠實？作為老闆的你會如何反應？當員工在辦公室遇到流產時，作為老闆的你會怎麼做？當有人威脅到你的員工時，作為老闆的你又能做什麼？

有時，這些挑戰與生死攸關。有一次，一名前僱員在遇險中喊道：「Assunta，我流了很多血！」當我看著如紅色地毯般散佈在地上血跡，同時聞起來相當的可怕，在我這一生中從沒有見過那麼多的血，我尊重護士和醫生的專業，所以先打電話給911，然後才和這位女同事的丈夫聯絡。當一切平靜下來，我親手把在地板上血跡擦洗拭掉。

過世的婆婆聽到發生的這件事，她說：「你不應該清洗骯髒的東西（血）。這會給你帶來壞運氣。必需向這位員工要一個紅包，以擺脫這個壞運氣。」

這是個什麼樣的思維邏輯？但我卻從來沒有告訴過員工，我的婆婆曾說，我應該向她要有這樣的要求。如果我當時不去做這件事，那又該是誰做呢？辦公室裡沒有額外的人手來打掃乾淨這些東西。我的團隊如同是我家庭的一員。有時候，我們只需要做我們應該要做的事來照顧彼此。

另一名工作人員從未透露過他患有糖尿病。在為我工作了6個月後，他突然病發。當時的狀況是相當的可怕。他全身發抖像得了癲癇症，並且一直在說：「糖，糖……」我們不知道該怎麼辦。突然間，另一位同事想起他的親戚患了同樣的病，家人把一點糖放在這位親戚的嘴裡，解決了問題。於是我們就給這位發病的同事喝一些可口可樂，像魔術一樣他喝下的可樂生效了。他起身如健，像從未發生過這件事。我罵他不告訴我們他的病情，因為如果我們不及時作好處理，他可能已經死了。作為老闆就像是父母，我們必需說出員工不想聽的話。

幾年前，一名員工晚上打電話問我要$10,000的保釋金。她痛苦不堪，像嬰兒般地哭泣。

「這錢不是為我，是為我的男朋友的」她解釋說。因為喝醉酒的男朋友在公寓裡大聲尖叫像是在打她，旁邊的鄰居叫了警察，她說。

「如果我們沒錢付繳保釋金，他將被關進監獄。如果他進監獄將失去工作。請幫幫我。我不想讓他進監獄。」她求我們。

「他打了你嗎？」我們只是想確保他和她在一起沒有造成她人身安全的危害。 「沒有，他沒有。」她向我們保證。

「告訴他，他必需承諾不要再喝酒了。」我嚴肅地說。

我沒有遇到危機而是她，我對她視為女兒，我不想讓她覺得孤獨無助。當她需要我們時，我們隨時在她身旁。丈夫知道我想幫這個忙， 但警告我： 「如果她的男朋友再次惹麻煩， 我們就會失去保釋金。」

我意識到自己正面臨金錢或遭損失的風險，但我還是決定為她繳付了保釋金，使這位男朋友免去了牢獄之災而受益匪淺。幸運的是，這個男朋友收歛了惡習，之後沒有再發生更多的事件。

不誠實

多年前，一名40多歲的員工在社區學院讀書。他沒有買上課需要用的教課書，相反地，他用辦公室我們新採購的複印機複製課本。由於他複印了數百頁，機器承受不了而損壞報廢。令人失望的他不僅事前沒有要求，獲得我們的許可，就私用公物使用複印機外，同時由於我們給他方便，允許他提前一個小時開始上班，這意味著每天得多付一個小時的工資給他，因為他不得不開車送妻子早點上班。

移民員工

西華報很多員工都是移民。我們面臨的挑戰是，許多人需要長時間的假期回家鄉看望家人和朋友。他們喜歡花一到兩個月的時間回亞洲，但工作又不能被臨時工替代。我們的解決方案是許多員工在業務上交叉多重訓練。在過去的兩個月中，我們的人手很短缺，在辦公室的員工們不得不努力工作，替補回家探親員工的工作，忙的甚至連呼吸都沒有時間。

朋友說：「你不應該讓他們離開這麼久。」

我有選擇嗎？我們無法付高薪給員工。我們不是非營利組織可以藉鑑其他機構的經理，或獲得政府資金來達成營運目標。此外，在我們的領域裡， 要培訓人員也不容易。

另一個壓力是員工的來來去去。我們僱用高中和大學生，一旦他們從學校畢業，就會離開報社另謀他就。不過，看到他們成長是令人興奮的。一名前僱員說：「我剛進來時什麼都不會。沒意識到自己是那麼糟糕，直到我回頭看，才意識到自己從報社學到了很多很多的能力。」

郵局如何影響我們

2015年，由於預算赤字大，美國郵局虧損嚴重，擬議停止週六寄送郵件的服務。當我聽到這個消息時，召開了工作人員緊急會議。如果郵局關閉星期六的服務，那也是我們報社的終極日。

靠郵局星期六送二等郵件的優惠服務，是報社得以存活下來的手段和方法。我們的報紙是許多讀者包括Port Townsend、Tukwila、表爾威、科克蘭、連頓、西雅圖和其他城市等，唯一能與外面華人世界聯絡的媒體。

讀者若在星期六收不到西華報， 將會取消訂閱而影響我們的營運。許多忠實的移民讀者由於缺乏交通工具和時間，不會到華埠國際區來買我們的報紙，而他們卻是最需要西華報的人。

感謝國會陷入僵局，郵政署的建議沒有被通過，我們的報紙得以至今仍可以如期的在星期六送至讀者手中。

最低工資法

兩年前，西雅圖市實行了15美元的最低工資法。已經沒有什麼利潤的小型民營企業，是無力承受勞動力成本的上漲。新聞業務是勞動密集的生意，依靠大量的人力資本。它不像工廠，可以買更多的機器來替代工人。

媒體業務要賺取利潤是不成問題的。但對我們而言，只要能收支平衡就非常感謝了。有了這個新的法律，它將使我們的業務失血比我們預期的提早了很多。面對這個法律，我們的解決方案是我和丈夫都要從工資單上退休，這意味我們是無薪免費工作。

諷刺的是，我們正在為一個假想營利的組織而自願工作，證明的是我們對社區的承諾。即使沒有薪水，我對西華報的熱情也沒有減少。