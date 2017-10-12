法律淺談：簡介滑倒跌傷的索償

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在你的一生當中，很可能從沒遇上過車禍，在馬路上被車撞到的機會更是少之又少；但可以肯定的是，每人都有過滑倒或甚至跌傷的經驗。事實上，根據統計數字，每年有平均12萬美國人死於滑跌意外，數目之多僅次於因車禍引起的死亡。此外，每年因滑跌而受輕傷或重傷的人則以數十萬計。 假如你不幸滑倒跌傷，視乎你跌倒的地方，你可能有向地主或業主追索賠償的權利。

滑倒跌傷的意外（美國法律通稱為slip and fall accident）有很多種，包括因地滑而跌倒，跌下樓梯，從陽台或月台失足跌落，在行人道上或浴缸中跌倒等等。

一般而言，地主或業主有責任當心注意物業的情況，以保障客人的安全。如果有客人因地方不安全而跌傷，而業主知道或者應該知道有危險的情況，卻沒有採取改善措施或向客人提出警告，業主便可能要對傷者負起法律上的責任。

假如你在外不幸滑倒跌傷，你應該做以下的六件事：

（一）可能的話，將你跌倒的環境拍攝下來。地上有沒有水漬？有沒有隆起的地方？扶手有沒有損壞？或者其他令人跌倒的原因。

（二）記下所有目擊証人的姓名，地址和電話號碼。

（三）記下業主的姓名，地址和電話號碼。

（四）可能的話，找出業主的保險公司。

（五）查看業主有沒有購買「無過失」醫療保險，替你支付醫療費用。

（六）盡早看醫生。

你不一定要找律師，但找一位有經驗的律師，亦不失為明智之舉，反正大多數律師在第一次面談不會收費，即使接辦了你的案件，律師只會在你獲得賠償得時候才會收費。由於此類跌傷意外多牽涉危險或有缺陷的情況，意外發生後這些情況有很可能被改變或被改善，因此，盡快咨詢律師和進行調查意外的起因，有助於收集有利賠償的証據。

不過，一般要受傷比較嚴重才會引起律師的興趣，因為証明業主或地主犯了疏忽行為並不容易，而且還要証明不是傷者自己不小心而發生意外，再加上保險公司對這種意外賠償不輕易妥協，所以若受傷不重或賠償機會不夠大的話律師大都不願冒險接案。