海洋研究發現華州海岸 三文魚消失卻來了鯖魚鯧魚

（本報訊）美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）在過去二十年來，每年都會在華州及俄納崗州海岸撒網捕魚，作為研究西北太平洋地區魚類增長的研究。他們主要會從魚獲中分析三文魚存活及繁殖的情況，今年他們曾三次撒網，卻苦無一條三文魚上釣，但卻來了一大堆三文魚的敵人鯖魚及鯧魚自投羅網。

NOAA魚類生態部門海洋生態計劃主管 David Huff表示，在網內沒有三文魚是這些年來的第一次，大家在起網時都感到驚奇，這是他們從未試過的經驗。研究隊伍在剛過去的春天與夏天在俄納崗州的Newport及華州北端對開二十五至四十海哩撒網，今年來了很多在溫水區浮游的魚類如鯖魚及太平洋鯧魚。這兩類魚都吃掉三文魚在海中生長的浮游生物，令到三文魚沒有太多的覓食機會，故此一些小三文魚根本都不能在這一帶水域生存。這解釋了三文魚消失的原因。

本年在哥倫比亞河上的Chinook及 Coho類三文魚也是二十年來數量最少的一年。雖然在海洋裡的魚類數量或多或少是正常事，但今年發生的三文魚低數量卻令研究者擔憂，他們已意識到這並不是短期性問題，而且事態嚴重。因為三文魚少了會直接影響整個海域的生態平衡，三文魚也是殺人鯨的主要食糧，三文魚的短缺危害了殺人鯨的存活。目前已證實本地正面臨殺人鯨存活數字三十年新低的紀錄。

至於海洋中來了一些平常不出現的訪客鯖魚及鯧魚是因為自二Ｏ一三年開始，在華州海岸對開來了一股不尋常的海洋暖流，雖然目前暖流已退，但卻留下一些隨暖流而來的海洋生物及魚類，包括鯖魚與鯧魚，牠們都會吃掉在海域內成長的三文魚。與此同時，海域中的小魚海澡也被鯖魚與鯧魚爭相吃掉了不少，令海上的浮游生物數量跌破二十年新低。作為海洋魚類飼料的鯡魚、鯷魚及胡瓜魚的數量也正在下降。這些飼料魚少了也令其他捕食魚改變目標轉而吃三文魚。同時平日在河床上徘徊的鳥也會向三文魚主意，成為牠們覓食的對象。

David Huff總結表示，目前誰也不曉得未來海域的魚量數字會再有任何轉變，但他們希望從研究中為太平洋海域的三文魚找出一條活路，增加數量，令這肥美鮮魚不致消失於本地海域中。