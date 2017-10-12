百年塵封舊宅「零臥室」標價$59.5萬 竟成搶手房

（本報訊） 本月9日，西雅圖房地產中介Lake & Company將位於巴拉德（Ballard）6512 11th Avenue Northwest的住宅掛牌上市，標價59.5萬美元。

此房屋一經上市便受到關注，在線房地產數據庫Redfin將其列為「熱房」，也就是說，經過數據推算，此房屋在10日內售出的概率高達80%。

令人驚訝的是， 這所房屋建於1901年，房齡已超過百年。其房屋面積為910平方英呎，佔地6,420平方英呎。該房門窗以木板封住，不僅房屋破舊，而且根據Redfin的紀錄描述，此住宅內的臥室數目為0。但將其掛牌出售的房地產公司Lake & Company表示，根據金郡估價局紀錄，這棟房屋內「理論上」有3個臥室及1個衛生間， 並在2017年估價為39萬美元。但由於房屋被封住，並沒有人入內核實房間數量，中介商更加關注的是地皮價值，更表示此房屋坐落於巴拉德黃金地段，開發價值極高。

西北房地產（Northwest Real Estate）紀錄顯示，目前金郡（King County）房屋平均價格為$65.8萬，一年內上漲10萬美元；西雅圖市房價中位數為$75萬；東部地區更高達$86萬。