西華報成立35週年慶典晚宴花絮 October 12, 2017 by Lei Pei Leave a Comment 西華報35週年報慶晚宴，有300多位來賓蒞臨，籌款$3萬多元。姐妹報Northwest Asian Weekly晚宴亦將於本月21日在同一地點：中國海景大酒樓舉辦。本報將於12月刊登致謝廣告及捐款者名單，特此公告。 終身成就獎獲獎人（右二起）溫恩德、吳小燕、雷向榮醫生、雷吳潤瑛教授、劉伍小霞，與兩位司儀梁淑姿（右）及麥亮彥（左）合影。 右起：西雅圖副市長金惠玉（Hyeok Kim）、西雅圖脊椎治療中心的Michael 和Brian Chan及吳靜雯社長。西雅圖脊椎治療中心買西華報的廣告有20多年。 右起：西雅圖副市長金惠玉、碧近山駕駛學校創辦人黃國先生及吳靜雯社長。碧近山駕駛學校買西華報的廣告從首期至今。 右起：西雅圖副市長金惠玉、林滋強律師事務所也是這次活動的銀質贊助者林滋強律師及吳靜雯社長。林滋強律師曾是西華報新聞翻譯及專欄作家，成為律師後，一直在西華報上買廣告支持。 企業感謝獎部份獲獎人上台接受來賓們鼓掌致意。 右起：企業感謝獎部份獲獎人與副市長（右）及吳靜雯社長合影。 右起：環球旅行社負責人侯安娜、中國海景大酒樓東主王小玲及當晚買桌的贊助者Elaine Wong。 左起：金郡首席營運長方威武先生分別頒發企業感謝獎給華州中醫針灸聯合診所陳運澤醫生，及康健脊椎治療中心蕭鳴醫生。 排列在會場講台上的終身成就獎及企業感謝獎的獎牌。 西華報歷屆員工、晚宴司儀，慶典活動贊助者、前義工們與吳靜雯社長夫婦，在35週年報慶生日蛋糕前合影留念。 晚宴司儀由梁淑姿及麥亮彥擔任。梁淑姿並贊助晚宴$750元。 最早幫助西華報的社區人士們，由Evean Hou製作了一個西華報第一張海報及社長第一張名片的紀念鏡框，贈送給吳靜雯社長，意義非凡用心感人。 名人時裝表演是慶典晚宴活動高潮之一。 表爾威市議員李瑞麟，代表西華報致詞歡迎來賓共襄盛舉。 目前擔任西雅圖學院校監的潘壽安博士（左）與第一位前美籍亞裔擔任北社區大學校長、之後成為第一位前美籍亞裔西雅圖學院校監的古嘉訓博士。 右起四位為參加慶典活動的大同飯店員工及東主和吳靜雯社長夫婦合影。 右起： 司儀麥亮彥、吳靜雯社長及駐西雅圖辦事處姚金祥處長向大家介紹捐出的台灣限量版酒，拍賣獲$500標的贊助西華報。 贊助商賀明律師事務所的賀明律師（右坐者）及贊助商巴克利律師事務所的代表，雙方握手致意。這兩家律師事務所都是長期買西華報廣告的支持者。 西華報第一位員工及首任編輯司徒洪夫婦與第二任編輯，目前擔任華宇房地產公司負責人宋曉男（站立者）。 晚宴慶典在表爾威的MX360 Fitness東主Cesar Amaral以小喇叭吹奏的國歌揭開慶祝活動。 右起：國語歌曲表演Wu Jing Chiag贊助$300元及贊助$500元的粵語歌者Selina Chow。 張文龍（右站立者）的西雅圖國樂團表演。 長青華語教會合唱團祝慶表演的團員，該教會贊助$3,000元。
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