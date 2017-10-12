西華報成立35週年慶典晚宴花絮

西華報35週年報慶晚宴，有300多位來賓蒞臨，籌款$3萬多元。姐妹報Northwest Asian Weekly晚宴亦將於本月21日在同一地點：中國海景大酒樓舉辦。本報將於12月刊登致謝廣告及捐款者名單，特此公告。

左起：金郡首席營運長方威武先生分別頒發企業感謝獎給華州中醫針灸聯合診所陳運澤醫生，及康健脊椎治療中心蕭鳴醫生。



右起：國語歌曲表演Wu Jing Chiag贊助$300元及贊助$500元的粵語歌者Selina Chow。