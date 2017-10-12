議員Sawant涉嫌誹謗 市府辯護費用或超$30萬

（本報訊）日前，印度裔市議員Kshama Sawant遭到兩起誹謗訴訟，其中一起原告為兩名白人警察，另一起原告為某西市房東。

起訴Sawant的兩名警察Michael Spaulding與Scott Miller，在去年槍殺非裔男子Che Taylor後被Sawant稱為「謀殺犯」。此2人在事後陪審團判決中被判無罪，陪審團認為Taylor曾有犯重罪紀錄，並在車座下方藏匿槍支，對警方人身安全造成了嚴重威脅。

2名警察僅將Sawant一人列為被告，而未將市府一同告上法庭，並表示此次控告僅針對Sawant的個人言行，並不想獲得來自市府的任何金錢賠償。

西市房東Carl Haglund將市議會告上法庭，尋求2,500萬美元的誹謗賠償， 並計劃對Kshama Sawant提出單獨訴訟。他將內有13間房屋的公寓樓平均租金上調數百美元。而其內部住宅在市府檢查人員審查後，發現有200多項違規，房屋需要緊急修復方可出租。議員Sawant更是針對Haglund的行為，稱其是「臭名昭著的惡劣房東」。此後議會更是通過相關法案，維護租客權益。

房東代表律師稱，Haglund在上調房租前都會提前60日宣佈，給租客選擇是否續租的機會，該公寓樓在之前的檢查中更是順利通過。他認為委託人的隱私權受到市議會及Sawant的侵犯。市議會利用Carl Haglund的名諱，並稱其為「臭名昭著的惡劣房東」，這一說法並未得到當事人許可，當事人的姓名權遭到損害。

目前，市議會議長哈雷爾（Bruce Harrell）宣佈就房東的控告為Sawant進行辯護，對於另外一起指控尚未表態。哈雷爾若決定在兩場官司中支持Sawant，則市議會所花費的辯護費用或將超過$30萬。