我向危機戰鬥的武器（第3部份）

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

西華報的危機永遠不會結束。最近的一次是在10月5日，也就是將有300多位來賓共慶35週年晚宴慶典的前一天。

我們的英文版the Northwest Asian Weekly已經從印刷廠送到報社的辦公室。但西華報在哪裡？那位負責送報員工的女兒，在我們辦公室的語音信箱裡留下了錄音：「先生。你們的派報員在醫院，他今天不能工作。」

這位員工不僅要負責從印刷廠將印好的報紙送到報社的工作外，還負責分發華埠國際區和連頓（Renton）市派報的工作。好在的是the Northwest Asian Weekly是由另一家印刷廠負責。

他不能來上班，在我們辦公室裡發生了一連串的應急處理。去印刷廠拿回報紙不是很困難的部份，而是誰能分出手去華埠國際區分派中英文兩份報紙，因為辦公室裡的每個人，都忙碌地準備著第二天要舉辦活動的大小諸事。

我們當即做了些快速的決定。我和丈夫還有一名工作人員負責分發一些地區，包括宇和島屋和我們所有在華埠設置的報箱。有些人看到我感到驚訝的是，我這位報紙發行人正親自派發報紙。後來，這位進醫院的員工打電話來說他沒事，可以在第二天工作。我們向上星期四急於等待看到報紙的讀者致歉。

儘管遇到危機，但實際上我非常感謝，因為直到凌晨後才收到這位員工女兒的留言，所以至少我們能先安睡了一晚。

抗議

2004年，我們英文版的社論之文，引發了一場抗議。大約24名越裔美國人在我們大門前的對街舉行示威。原因是他們反對越南前總理阮晉基（Nguyen Cao Ky）決定結束對越共政權的敵對，並且是自從流亡在美國以來，第一位在戰後回到南越土地上的越南領導人的作法。

我們的社論指出，現在是越南社會繼續和政府調和的時候了。一名與越南人結婚的退伍軍人，在越南報紙上寫了關於我們的社論之後，組織了抗議活動。華埠社區領袖之一、已逝的譚錫麟和這些抗議者站在一邊。

這次抗議使我們的前編輯受傷，她恰好是越南人。她不敢相信自己的同胞抗議報紙和她寫的社論。當抗議者了解編輯的反應時，他們告訴她，這跟她沒關係，是「那個華人女人（意思是指我）的主張」。

從歷史上我們知道，一千多年來越南人一直在和中國人作戰。這是亞洲國家的問題。中國、日本、韓國，越南以及其他亞洲國家相互間的敵意，已經拖累了好幾代人。為什麼我們必需要把父母的政治包袱，一直從我們的祖國背負到美國呢？作為美國移民，為什麼我們不能擁有沒有偏見的新知灼見？我們必需比我們的父母和祖先做得更好！諷刺意味的是，我不是純中國人，我的祖父生在越南，是半個越南人。

看到越南社區在這個問題上的分歧是有趣的。年輕一代私下告訴我們，表示他們同意我們的看法。一些越南朋友甚至與我分享說，當天其中的一些抗議者，早先自己都曾返回過越南，真是虛偽的行為啊！

老一輩的越南人，一直對共產黨政權感到失望，因為30年來，他們的祖國、財產和親人的生命遭到迫害和損失。不知何故，在美國的越裔，沒有把握他們在美國的自由環境，了解言論自由的做法是媒體的權利。他們仍在期望亞裔社區的每一個人，都能與他們站在同一邊，去抗議這個和平的願景。

仇恨和過去的敵對只會消耗社區的正量，為未來而努力才是最重要的。一個月後，我的憤怒融化了。出於同情，我邀請抗議者在我們的辦公室見面。但我們的善意被誤解為膽怯和懊悔，而不是作為促進對話和建立橋樑的姿態。老一輩的期望我們道歉。他們寫了一份書面協議給我，表示我們會同意發表道歉。當然，他們空手而歸，但這是通過一個建設性和友好商討的過程。

目前，越南媒體和我們的英文版the Asian Weekly有著良好的互動關係，我們相互支持，甚至不時共同合作。

訴訟

我們在2016年夏末收到一封由討債公司寄出的信函，指出我們欠債需還。這是在35年的業務中，我們第一次被起訴。

一個男人指責我們歧視。他聲稱，我們拒絕在西華報的分類廣告上刊登他的出租廣告， 導致他$25,000美元的收入損失。我不知道這個數字是如何算出來的，但有收款機構律師的簽署。他敲詐勒索的意圖昭然若揭，這份文件也確實是真的。

我們之所以拒絕他的廣告，是因為他的租客向我們投訴，當他們雙方決定不進行租房交易時，這個登廣告的男人並沒有退還房屋的押金給租客。我們告訴這位客戶，如果能把押金歸還給房客，沒有再多的投訴，我們很樂意接受他的廣告。但經過幾個月的等待，我們從來沒聽到他已把錢還給了租客。

過了段時間，他到我們辦公室的櫃檯，要接待員處理他的廣告。我們的工作人員沒有認出他就是我們曾警告的拒絕客戶，但另一名負責分類廣告的工作人員卻認出了他的名字和照片，我們再次拒絕了他要在我們報紙上登廣告的要求。

兩年後，他起訴了我們。我們聘請了一名媒體律師來代表我們。法官駁回案件並對他作出裁決。但我們不得不花費$8,000多美元的律師費。原告向我們賠付了$4,500美元，即使我們要求更多的費用來支付律師費卻沒有結果。這件事不僅浪費了錢財，而且消耗了大家的時間和精力。之後他寄來了一封道歉信，想要做廣告。嗨！他早知如此又何必當初？

美國—中國—台灣

當中國和台灣的外交官，同時出現在的活動中，我該怎麼辦？

因為，瞬間就可能造成外交危機。

2009年，我忘記了曾在同個房間邀請中國和台灣外交官造成的影響。我竟然向包括了中國、日本、韓國和台灣的4位外交官發出了邀請函。

沒有人懷疑事件背後造成的戲劇化和緊張局面。作為組織者，我希望活動能成為完整的架構，讓這些亞洲國家同時感到非常驕傲。因為亞裔美國人駱家輝，被總統奧巴馬任命為第36任聯邦商務部長如此高的職位。

4位外交官員都表示要來。

問題是誰和駱家輝坐在主桌上。中國和台灣的官員都問，他們是否可以和駱家輝同桌。我們知道我們是無法同時接受這兩方的請求。我們也不知道誰合適，或誰不合適坐在那張桌子上，我們對協商這種局面沒有任何線索可比照遵循。台灣官員威脅說，如果我們不讓他坐主桌，就會指責我製造分裂。我別無選擇，只能向駱家輝辦公室報案，讓他與國務院協商進行指導。

國務院表示，中國和台灣的官員不能坐主桌，因為他們不是內閣官員。當國務院發言表態後，沒有人再起爭論了。

有趣的是，日本或韓國的外交官從一開始就不要求坐在主桌。我們面對的挑戰是如何安排座位？解決的方案是同時要確保沒有人會丟面子，且每個人都能和顯要的社區領導人同桌。

於是主桌被安排在宴會的中間，台灣官員的桌子在前面，中國官員的桌子旁是主桌，韓國和日本的官員就在主桌正後方的左右位置。所有的混亂都在晚飯前解決了。在這次活動中，我們介紹了台灣和中國的官員，他們一起拍照。那天晚上，一切圓滿順利。

是的，他們也曾都同時出現參加了西華報十週年的慶典。有時候，許多人將郵寄的邀請函視為重要禮貌儀節。在我們十週年之際，向所有訂閱者寄發了一個由電腦標籤製作的邀請函。當我們寄出時根本沒想的太多。但中國駐舊金山總館的總領事和本地台北駐西雅圖辦事處的處長兩人都願意接受邀請出席。那天晚上，作為當晚活動主人的我，可不是一個漂亮的場面，因為當他們彼此發現對方居然也在同一個活動中出現時，兩人都走出來抗議。

在過去兩週中，我的博客專注於「向危機戰鬥的武器」。當編輯發現本週我會寫更多的危機時，她說：「你還有更多的危機？」

當然，還有更多。但是，我想停在這裡，因為許多都是不可打印出版的，它可能會影響社區。我最感激的是，這些危機可能傷害了我們，但他們並沒有殺死我們。我們仍然每週為讀者作報導，這才是最重要的一環。

我處理危機的武器究竟在哪？讀者們會在下週找到答案，請拭目以待！