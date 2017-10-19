蓋茨夫婦冠名華大電腦新樓 2019年開放 專業學生或將翻倍

（本報訊）日前華大宣佈，斥資1.1億美元修建的電腦科學與工程學院新樓將被命名為「比爾與梅琳達蓋茨電腦科學與工程中心」（Bill & Melinda Gates Center for Computer Science & Engineering）。

據悉，新樓坐落於「保羅艾倫電腦科學與工程中心」對面，目前尚在施工當中，有望於2018年末竣工，並在2019年初正式開放。屆時華大電腦科學與工程專業學生或將翻倍。

華大命名教學樓通常以捐款數量決定，往往選擇投資最多者為大樓冠名。然而此次卻成為了特例。蓋茨夫婦先前雖捐款12.5億美元，但這筆捐款用於做科研、發展全球衛生、設立獎學金及投資法學院新樓，在電腦科學新樓的建築項目上，蓋茨夫婦並未投資。然而，西雅圖市內一些科技精英人士以「蓋茨夫婦友人」之名為工程聯合捐款3,000萬美元，使得蓋茨夫婦成為了這棟教學樓的冠名人。

目前在華大西雅圖分校內，除正在修建的電腦科學樓外，另有兩棟教學樓是以蓋茨家族成員命名的。一棟是以蓋茨母親命名的瑪麗蓋茨樓，另一棟是以其父親命名的法學院威廉蓋茨樓。

此外，蓋茨夫婦還在其他諸多項目上對華大做出巨大貢獻和支持，就在2017年初，蓋茨基金會還宣佈捐款2.79億美元，支持華大科研工作，這是校方有史以來接受的最大金額的私人捐款。也由於蓋茨夫婦及保羅艾倫（Paul Allen）對電腦科學專業的鼎力支持，2016 年，該專業成為華大新生首選專業，超越了多年以來處於首位的企業管理。