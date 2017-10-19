西雅圖應要多條腿走路

雖然亞馬遜已宣佈不會在西北地區建立它的第二個總部，但西雅圖市政府還是希望它即使不選擇西雅圖，但也不要離開華州。亞馬遜的魅力真是這麼大嗎？

當然每一個政府對所在地的大商企肯定都會竭盡全力配合，因為這些企業是城市或國家的經濟發展頂樑柱，是生金蛋的母雞，有大企業在就有了依靠，善待大企業就是善待自己。不過倘若大商企的發展過盛，在利益關係中反客為主，影響或操控了政府與城市發展，整體來看是不健康的。

長遠來說， 倘若這些大商企撤資走人或業務哀退， 也會將城市拖跨。美國汽車之城底特律就是一個典型的例子。由它的興盛至破產，都引證了祗著重單一行業發展是會對所在地造成唇亡齒寒的影響。

亞馬遜已晉身成為西雅圖的最大僱主，倘若它的第二個總部也落在本地，亞馬遜的強勢將令市政府在很多政策及措施都要跟著亞馬遜走。雖然是亞馬遜造就了西雅圖的經濟，但換位思考，也可以說是西雅圖及市民在供奉配合亞馬遜，壯大了它。

那麼西雅圖或華州有必要祗顧著強化亞馬遜嗎？為何華州與西雅圖的商貿部不好好籌謀，利用亞馬遜在西雅圖的強勢，譜出一份極具吸引其他商企來配合投資發展的策略，將金蛋放在不同的籃子裡總比祗放在一個籃子好；均衡發展與多條腿走路才是對西雅圖未來好，才是上策。