西雅圖教師想置業購買房子難 要花近廿年才能儲夠頭款

（本報訊）在全國教師質素議會National Council on Teacher Quality的一項最新調查分析顯示，目前在西雅圖當教師者，在年薪中儲存百分之十，也要花近二十年時間，才能有足夠的頭款購置房屋。

該報告顯示，在西雅圖新入行的教師，第一年想在西市租住單卧室公寓也不容易。即使已經幹了五年也沒法足夠積蓄置業。目前西雅圖一個初出茅廬的教師年薪祗約有四萬八千元，若然按Zillow地產公司最新租金資料顯示，西雅圖單臥室公寓平均租金每月是一千三百五十元。作為單身教師，房費已花掉百分之三十的薪金。即使是已工作五年又持有碩士學位的教師，住房也佔上薪酬的百分之二十八。

在全國多個城市的校區都有計劃幫助教師實現美國夢，成為房主。三藩市校區現時就已計劃與市府合作一項價值四千四百萬元的房屋計劃，為教育工作者建造一百至一百五十個居住單位。在美國其他校區更提供置房撥款及為教師在一些高價房租地區提供免費住房。

在西雅圖市雖然沒有任何政府可惠及教師的住房計劃，但目前有兩間西雅圖公司準備為一些中等收入的勞工包括教師，消防員及中層職工提供一千個新的出租公寓，希望建成後能舒緩教師的住房問題。但在購置房屋方面則顯得遙遙無期了。